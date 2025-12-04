उनके बिजली कनेक्शन कटेंगे, सबमर्सिबल हटेंगे; योगी के आदेश के बाद ऐक्शन में लखनऊ की मेयर

संक्षेप: लखनऊ के हजरतगंज और कृष्णानगर पुलिस ने बुधवार को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में झुग्गी बस्ती में छापेमारी की। इस दौरान बस्ती में रहने वाले लोगों से दस्तावेज लिए गए। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। वह कब से यहां रह रहे हैं? कब आए? कहां काम करते हैं?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद यूपी में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला करते हुए बुध‌वार को सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों, कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश की जाए। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इस आदेश के तुरंत बाद लखनऊ में ऐक्शन शुरू हो गया। इस बीच लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा,‘महाराज जी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) का आदेश सर्वोपरि है। अब मैं इसको खुलकर के इस पर काम करूंगी और हर विभाग को कहूंगी कि इस पर काम करे। जैसे बिजली विभाग ने कैसे इनको कनेक्शन दे दिया। आप लाइट हटाइए। जलकल ने हमारे कैसे वहां पर समर सेविल लगा दिए। इसको हटाइए। इनका कनेक्शन काटना, इनका समरसेबल बंद करना, जब ये सब काम हम लोग कर देंगे तो ये खुद ही चले जाएंगे।’

बुधवार को लखनऊ के हजरतगंज और कृष्णानगर पुलिस ने बुधवार को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश में झुग्गी बस्ती में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बस्ती में रहने वाले लोगों से दस्तावेज लिए गए। पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। वह कब से यहां रह रहे हैं? कब आए? कहां काम करते हैं? इन तमाम बिंदुओं पर सवाल जवाब किए। जांच के दौरान 300 से अधिक लोगों के आधार कार्ड, पहचानपत्र और एनआरसी से जुड़े प्रपत्र लिए।

दोपहर एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ डालीबाग झुग्गी बस्ती पहुंचे। पुलिस के पहुंचते ही बस्ती में अफरा-तफरी मच गई। इंस्पेक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पहचानपत्र और अन्य दस्तावेज लाएं। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के निर्देश पर इंस्पेक्टर पीके सिंह भारी पुलिस बल के साथ विजय नगर स्थित ओशो नगर झुग्गी बस्ती में पहुंचे। करीब 150 लोगों के दस्तावेज लिए।