बिजली चोरी करके चैन से सो रहे थे लोग, आधी रात को डीएम-एसपी की कार्रवाई ने उड़ा दी नींद

संभल में उस समय हड़कंप मच गया जब आधी रात को डीएम-एसपी फोर्स के साथ घर-घर चेकिंग करने के लिए निकल पड़े। भीषण सर्दी के बीच जब लोग चैन की नींद ले रहे थे, उस समय दोनों अफसर कार्रवाई करने में लगे थे।

Jan 05, 2026 04:56 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, संभल
यूपी के संभल में उस समय हड़कंप मच गया जब आधी रात को डीएम-एसपी फोर्स के साथ घर-घर चेकिंग करने के लिए निकल पड़े। भीषण सर्दी के बीच जब लोग चैन की नींद ले रहे थे, उस समय दोनों अफसर कार्रवाई करने में लगे थे। ये कार्रवाई बिजली चोरों को लेकर थी। छापेमारी में कई ऐसी चीजें सामने आई, जिसे जानकर अफसर हैरान रह गए। सोमवार तड़के ही डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ शहर के राय सत्ती और सराय तरीन क्षेत्रों में जांच के लिए निकले थे। यहां बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान एक मस्जिद में बिजली चोरी होते मिली। यही नहीं बिजली चोरी करके ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चलाए जा रहे थे। इसके अलावा करीब 40 से ज्यादा घरों में बिजली की अवैध रूप से आपूर्ति की जा रही थी। अफसरों ने बताया कि मुस्तफा मस्जिद में भी बिजली चोरी पकड़ी गई।

पहले भी चलाया जा चुका है अभियान

डीएम पेंसिया ने बताया कि सम्भल में गत वर्ष एक सितंबर में बिजली चोरी रोकने का अभियान चलाया गया था। इससे 150 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बचत हुई थी। राय सत्ती और सराय तरीन क्षेत्रों में लाइन लॉस 50 प्रतिशत से अधिक है। स्पष्ट रूप से इनमें बिजली चोरी की जा रही थी। इसीलिये यहां पर छापे की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि राय सत्ती और सराय तरीन में बिजली चोरी का बड़ा रैकेट है, इसीलिए इस क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है अभियान के दौरान आठ थानों का पुलिस बल और कई पुलिस क्षेत्राधिकारियों को तैनात किया गया था।

कई घरों और दुकानों से गायब थे बिजली मीटर

अभियान के दौरान कई घरों और दुकानों में बिजली मीटर तक नहीं पाए गए। जिन स्थानों पर चोरी की पुष्टि हुई, वहां विद्युत विभाग की ओर से तत्काल एफआईआर दर्ज कराने और कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस व्यापक कार्रवाई में एडीएम प्रदीप वर्मा, एएसपी (उत्तरी) कुलदीप सिंह, एसडीएम रामानुज, सीओ असमोली कुलदीप कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, डिप्टी कलेक्टर निधि पटेल, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल सहित सात से आठ थानों की पुलिस, पीएसी, आरपीएफ और लेखपालों की टीमें तैनात रहीं। विद्युत विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता हिमांशु वाष्र्णेय, एक्सईएन नवीन गौतम, विभिन्न डिवीजनों के एसडीओ, जेई और लाइनमैन भी अभियान में शामिल रहे।

गौरतलब है कि यह क्षेत्र सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का इलाका माना जाता है। करीब डेढ़ साल पहले भी इसी तरह का बड़ा बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया था। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और 12 टीमें लगातार अभियान जारी रखेंगी। वहीं एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए चोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

