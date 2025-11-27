Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbijali bill rahat yojna relief for electricity consumers yogi government launch this scheme december 1st surcharge maaf
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, पहली दिसम्बर से योगी सरकार चलाने जा रही ये अभियान

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, पहली दिसम्बर से योगी सरकार चलाने जा रही ये अभियान

संक्षेप:

उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत तक की भारी छूट मिलेगी। इसके साथ सरचार्ज पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। बकाया बिल को छोटी-छोटी आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा होगी। यही नहीं, बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा मिलेगी।

Thu, 27 Nov 2025 01:37 PMAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bijali Bill Rahat Yojna 2025-26: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। एक दिसम्बर से बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू होगी जिसके तहत पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिलेगी। इस योजना से घरेलू और कर्मशियल दोनों तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। योजना के तहत एक दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिल जमा होंगे। यह एक अभियान की तरह चलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड से मिली जानकारी के अनुसार योजना के तहत दो किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता और एक किलोवॉट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं को मूलधन में 25 प्रतिशत तक की भारी छूट मिलेगी। इसके साथ सरचार्ज (ब्याज) पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। बकाया बिल को छोटी-छोटी आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा होगी। यही नहीं, बढ़े हुए बिलों को सिस्टम द्वारा अपने आप औसत खपत के हिसाब से कम करने की सुविधा मिलेगी।

बिजली चोरी के मामलों से राहत और मुकदमो से छुटकारा

योगी सरकार ने उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के बिजली चोरी के मामलों में भी राहत देने का ऐलान किया है। योजना के तहत उन्हें मुकदमे से छुटकारा मिल सकेगा। योजना जल्दी आएं, ज्यादा छूट पाएं के ऑफर के साथ लागू की जा रही है।

ऐसे मिल सकती है अधिक जानकारी

यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अनुसार उपभोक्ता 1912 नंबर डॉयल कर योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन

उपभोक्ता इस योजना में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए www.uppcl.org, UPPCL Consumer APP, बिजली निगम के कार्यालय, फिनटेक एजेंट, मीटर रीडर या जनसेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

बिल में समायोजित होगी रजिस्ट्रेशन फीस

योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए दो हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। यह राशि उपभोक्ता के बिजली बिज में समायोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी के इस जिले में 22 साल का रिकॉर्ड टूटा; रात का पारा लुढ़का
ये भी पढ़ें:गंगा की धारा के बीच पड़ने लगी बुनियाद, यूपी में सबसे लंबे पुल का निर्माण शुरू
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UPPCL UP Top News Electricity Bill अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |