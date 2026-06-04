मौत के बाद भी घर नहीं पहुंच सका बिहार का युवक, पिता ने शव लेने से किया इनकार, इटावा में हुआ अंतिम संस्कार
दिल्ली से बिहार के लिए निकल एक युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। तंगहाली और बेबसी के चलते युवक मौत के बाद भी अपने घर नहीं पहुंच सका। पिता ने पैसे न होने का हवाला देकर शव लेने से इनकार कर दिया।
Etawah News: दिल्ली से सुपौल (बिहार) स्थित अपने घर जाने के लिए निकला युवक आर्थिक तंगी के चलते मौत के बाद भी अपने गांव नहीं पहुंच सका। चार दिन पहले युवक की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। शिनाख्त के बाद घरवालों को घटना की जानकारी दी गई। पिता ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इटावा आने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में वे शव को कैसे ले जाएंगे। इसके बाद एक रक्तदाता समूह ने पहल की। दिल्ली में रह रही बहन को किराया देकर इटावा बुलाया और युवक का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया।
पुलिस ने बताया कि इकदिल थाना क्षेत्र में दिल्ली-हावड़ा रेलवे ट्रैक पर 31 मई को बुआपुरा के पास एक युवक का शव पड़ा मिला था। घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर पड़े मिले आधार कार्ड से युवक की पहचान बिहार के सुपौल जनपद के लालगंज ब्लॉक स्थित छातापुर निवासी 20 वर्षीय भल्लू कुमार पुत्र महादेव उरांव के रूप में हुई। काफी कोशिश के बावजूद परिजनों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इस पर एक स्थानीय रक्तदाता समूह आगे आया और किसी तरह युवक के गांव के प्रधान से बात कर परिजनों से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। रक्तदाता समूह के संस्पक सदस्य शरद तिवारी ने बताया कि बेटे की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
बेटे के अंतिम दर्शन करने तक के मेरे पास पैसे नहीं
पिता महादेव उरांव ने दिल पर पत्थर रख अपनी गरीबी का हवाला देते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि इटावा आकर अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर सकूं। परिवार की मजबूरी जानकर रक्तदाता समूह के सदस्यों ने अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली। समूह के सदस्यों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भल्लू का अंतिम संस्कार विधि-विधान से कराया जाएगा। रक्म समूह को मृतक की बहन संजीता के दिल्ली में होने की जानकारी मिली। इसपर बस का किराया भेज उसकी बहन को इटावा बुलाया गया। बहन के आने के बाद गुरुवार को यमुना घाट पर भल्लू कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान रक्तदाता समूह के शरद तिवारी, राजीव लोचन दीक्षित, सौरभ परिहार, आदित्य प्रताप सिंह और अर्जुन राजपूत आदि मौजूद रहे।
बहन बोली- पिता के पास नहीं थे पैसे, क्या करते
अपने पति कुलदीप के साथ आई बहन संजीता ने बताया कि उसके माता-पिता दोनों बिहार में गांव में ही रहते हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वे अपने बेटे का शव तक देख सकते। ऐसे में क्या करते। इसीलिए उन्होंने इटावा में ही अंतिम संस्कार करने को कह दिया था। यह कहते हुए संजीता की आंखें भर आईं। संजीता और उसका पति कुलदीप दोनों दिव्यांग हैं और दिल्ली में मजदूरी कर किसी तरह जीवनयापन करते हैं। उसने बताया कि बुधवार को रक्तदाता समूह के सदस्यों का फोन आया। उनके पास इटावा आने के लिए किराए तक के पैसे नहीं थे। समूह के सदस्यों ने बस कंडक्टर को ऑनलाइन रुपये भेजकर उनके सफर की व्यवस्था कराई। बुधवार रात वह अपने पति के साथ इटावा पहुंचीं, जहां उनके ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी रक्तदाता समूह ने कराई। संजीता ने बताया कि तीन बहनों और दो भाइयों में भल्लू सबसे छोटा था। वह हरियाणा के सोनीपत में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही दिल्ली आकर काम करने लगा था।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।