इंस्टाग्राम का प्यार, बिहार से यूपी प्रेमी के घर पहुंची तीन बच्चों की मां और फिर...
इंस्टाग्राम का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि तीन बच्चों की मां बिहार से यूपी आ गई। सीधे प्रेमी के घर पहुंची। युवक को महिला के आने के बाद उसके तीन बच्चों की जानकारी हुई। वहीं, उसका पति भी उसे वापस ले जाने के लिए आ गया।
सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती का एक हैरान करने वाला मामला नीमगांव थाना क्षेत्र के कस्बा सिकंदराबाद में सामने आया है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत धीरे-धीरे प्रेम प्रसंग में बदल गई और बिहार की रहने वाली तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी से मिलने सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सीधे सिकंद्राबाद पहुंच गई। जब इसकी जानकारी पति को हुई तो वह तीनों बच्चों को लेकर पत्नी को वापस ले जाने के लिए आ गया, लेकिन महिला ने पति और बच्चों के साथ लौटने से इनकार कर दिया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार बिहार के खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र के मांसरिया गांव निवासी युवक ने बताया कि उसकी शादी करीब 15 वर्ष पहले हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी बिना किसी को बताए घर से चली गई। बाद में पता चला कि वह खीरी के सिकंद्राबाद में एक युवक के साथ रह रही है। इसके बाद वह बच्चों को लेकर यहां पहुंचा और पत्नी को घर चलने के लिए काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
मामला नीमगांव थाने पहुंचा जहां पुलिस और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने करीब दो दिन तक समझौते का प्रयास किया। पंचायत में भी महिला को बच्चों का भविष्य बताते हुए घर लौटने के लिए कहा गया लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार पति तीनों बच्चों को लेकर मायूस होकर बिहार लौट गया।
उधर सिकंदराबाद निवासी 20 वर्षीय युवक ने बताया कि वह पानीपत में नौकरी करता था। करीब पांच महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी महिला से दोस्ती हुई थी जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई। युवक का कहना है कि युवती ने खुद को अविवाहित बताया था। करीब पंद्रह दिन पहले वह नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट आया जिसके कुछ दिन बाद महिला भी सिकंद्राबाद पहुंच गई। यहां आने पर उसे पता चला कि वह शादीशुदा है और तीन बच्चों की मां है। साथ ही उसका पति उसे वापल ले जाने के लिए आ गया।
नीमगांव थाना प्रभारी प्रवीर गौतम ने बताया कि बिहार से आई महिला बालिग है। महिला अपनी इच्छा से अपने प्रेमी के घर आई है। दोनों बालिग हैं और वर्तमान में अपनी सहमति से साथ रह रहे हैं। मामले में किसी प्रकार की अवैधता या जबरदस्ती की बात अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें