बिहार चुनाव में सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड, 50 से अधिक सीटों पर करेंगे प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की भारी डिमांड है। सीएम योगी 24 से अधिक सभाओं के जरिए 50 से अधिक सीटों के मतदाताओं से संवाद करेंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 11:50 AM
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ का असर और लोकप्रियता साफ दिख रही है। राज्य के बड़े नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम योगी की रैलियों और रोड शो की भारी डिमांड दर्ज की जा रही है। बिहार के बड़े-बड़े नेता भी अपने विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की रैली कराना चाहते हैं।

50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में योगी करेंगे दौरा

सूत्रों के अनुसार, बिहार में दोनों चरणों के चुनाव में सीएम योगी 24 से अधिक चुनावी सभाएं करने वाले हैं। इन सभाओं और रैलियों के जरिए वे 50 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से सीधे संवाद करेंगे। पार्टी की रणनीति के तहत सीएम योगी पहले और दूसरे चरण में स्टार प्रचारक के रूप में सक्रिय रहेंगे।

योगी आदित्यनाथ की बिहार विधानसभा चुनाव में भारी डिमांड

सूत्रों की मानें तो बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की लोकप्रियता के मद्देनजर बड़े नेता और उम्मीदवार भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें लाना चाहते हैं। उनका मानना है कि योगी की मौजूदगी मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी और पार्टी की पकड़ को मजबूत करेगी। बिहार चुनाव में यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर रैलियां संबोधित करते नजर आएंगे, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की मौजूदगी बिहार में देखी गई थी।

Bihar Elections CM Yogi
