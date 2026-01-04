होली के लिए बिहार-पूर्वांचल की ट्रेनें अभी से पैक, चंद मिनटों में कंफर्म टिकटों का कोटा खत्म
होली का पर्व तीन मार्च को है। एक और दो मार्च के लिए काउंटर खुलते ही टिकट बुक हो गए। अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट दिख रही है। पूर्वांचल होते हुए बिहार जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस में एक और दो मार्च को फर्स्ट एसी में लंबी वेटिंग, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में टिकट रिग्रेट दिखा रहे हैं।
होली पर ट्रेनों में अभी से नो रूम के हालात बन गए हैं। साठ दिन पहले की एडवांस बुकिंग विंडो खुलते ही यूपी के मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली बिहार और पूर्वांचल की सभी प्रमुख ट्रेनें फुल हो गईं। शनिवार सुबह मार्च माह के लिए आरक्षण शुरू होते ही महज चंद मिनटों में कंफर्म टिकटों का कोटा खत्म हो गया। आलम यह है कि सप्तक्रांति एक्सप्रेस में बुकिंग 'रिग्रेट' (बंद) की स्थिति में पहुंच गई है, जिससे यात्रियों के सामने त्योहार पर घर पहुंचने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
होली का पर्व तीन मार्च को है। इसके मद्देनजर एक और दो मार्च के लिए काउंटर खुलते ही टिकट बुक हो गए। अधिकतर ट्रेनों में लंबी वेटिंग सूची दिख रही है। पूर्वांचल होते हुए बिहार जाने वाली सप्तक्रांति एक्सप्रेस में एक और दो मार्च को फर्स्ट एसी में लंबी वेटिंग, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में टिकट रिग्रेट दिखा रहे हैं। दो मार्च को थर्ड एसी में भी लंबी वेटिंग के साथ बाकी श्रेणियों में रिग्रेट की स्थिति बनी हुई है। स्थिति यह है कि किसी भी प्रमुख ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों के सामने त्योहार पर घर पहुंचने का संकट खड़ा हो गया है।
क्या बोले अधिकारी
उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों को घोषणाएं होंगी। पूरब की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें दिल्ली से चलेंगी, जिनका स्टॉपेज हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई जैसे स्टेशनों पर ठहराव भी होगा।
ट्रेनों में ये है स्थिति
एक मार्च (पूर्वांचल और विहार जाने वाली ट्रेनें)
ट्रेन नंबर फर्स्ट एसी 2 एसी 3 एसी स्लीपर
12558 5 रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
सप्तक्रांति एक्सप्रेस
15274 2 16 36 100
सत्याग्रह एक्सप्रेस
12524 06 13 31 79
आनंदविहार-न्यू जलपाईगुड़ी
14010 04 -- 29 66
चंपारण-सत्याग्रह एक्सप्रेस
15910 3 7 27 66
अवध-आसाम एक्सप्रेस
12204 -- -- 103 --
गरीब रथ
12392 2 07 26 रिग्रेट
श्रमजीवी एक्सप्रेस
13006 01 01 04 05
पंजाब मेल
14004 4 एवलेबल 02 04 14
नई दिल्ली-मालदा टाउन
दो मार्च (पूर्वांचल और विहार जाने वाली ट्रेनें)
ट्रेन नंबर फर्स्ट एसी 2 एसी 3 एसी स्लीपर
12558 3 रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट
सप्तक्रांति एक्सप्रेस
15274 2 11 32 92
सत्याग्रह एक्सप्रेस
14674 01 एवलेबल 01 02 10
शहीद एक्सप्रेस
15280 06 07 37 96
पूरबिया एक्सप्रेस
15910 01 05 20 59
अवध-आसाम एक्सप्रेस
12392 01 09 14 रिग्रेट
श्रमजीवी एक्सप्रेस
13006 1 03 02 05
पंजाब मेल
12332 01 03 07 33
हिमगिरी एक्सप्रेस
12370 02 11 24 45
कुंभ एक्सप्रेस
12356 1 एवलेबल 03 09 42
अर्चना एक्सप्रेस