यूपी से पहले बिहार में परीक्षा, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी समेत कई को सौंपी जिम्मेदारी

यूपी में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर हर राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटा है। इस बीच कांग्रेस ने अपने नेताओं को यूपी से पहले बिहार की चुनावी परीक्षा में उतार दिया है। पार्टी ने बिहार विधान सभा चुनावों में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत कई को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय ने शनिवार देर शाम पर्यवेक्षकों की तैनाती संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।

पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को यह लिस्ट जारी की गई। बिहार कांग्रेस की ओर से किए गए ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित नेताओं को एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।