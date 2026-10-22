बिहार सीएम सम्राट चौधरी और केशव मौर्य ने भाजपा महासचिव की मां को दी श्रद्धांजलि
बिहार सीएम सम्राट चौधरी और यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा महासचिव की मां को श्रद्धांजलि दी। सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां के निधन के बाद बुधवार को बस्ती में आयोजित ब्रह्मभोज कार्यक्रम में पहुंचे थे।
बस्ती, निज संवाददाता। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी की मां के निधन के बाद बुधवार को बस्ती में आयोजित ब्रह्मभोज कार्यक्रम में पहुंचकर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरीश द्विवेदी के पैतृक गांव तेलियाजोत में कार्यक्रम में पहुंचे सम्राट चौधरी, केशव मौर्य व अन्य ने उनकी माता के चित्र पर पुष्प अर्पित किया और राष्ट्रीय महासचिव को ढांढ़स बंधाया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, महेंद्रनाथ पांडेय और राधामोहन सिंह भी मौजूद रहे। इनके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉ. महेश शर्मा, सांसद जगदंबिका पाल, राज्यमंत्री केपी मलिक और संजीव गोंड सहित कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में संत करपात्री महाराज, स्वामी आनंद स्वरूप, बिहार के मुख्य सचेतक संजीव चौरसिया, महाराष्ट्र के पूर्व राज्य गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव, कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय, भाजपा के विधायक, विधान परिषद सदस्य व संगठन के पदाधिकारी भी पहुंचे। अन्य नेताओं ने भी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की।
रामभक्तों पर गोली चलवाने के लिए माफी मांगें अखिलेश : केशव
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार किया। अखिलेश यादव के ‘जो समाजवाद है, वही रामराज्य है’ बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि रामराज्य की बात करने से पहले अखिलेश यादव को रामभक्तों पर गोली चलवाने की घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। केशव मौर्य बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हरीश द्विवेदी की मां को श्रद्धांजलि देने बस्ती पहुंचे थे।
डिप्टी सीएम ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं का समाजवाद आदर्शों पर आधारित था। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका समाजवाद अपराधियों और माफिया के सरदारों वाला है।समाजवाद व रामराज्य की अवधारणा को एक बताने से पहले सपा अध्यक्ष को अतीत की घटनाओं पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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