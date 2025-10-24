Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBihar assembly elections Samajwadi Party has released list of 20 star campaigners including Akhilesh Dimple and Azam
बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल के अलावा आजम का भी नाम

बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल के अलावा आजम का भी नाम

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी बढ़ने लगी है। इसी क्रम में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती देने के लिए सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में अखिलेश यादव और डिंपल यादव के अलावा आजम खां और अफजाल अंसारी का भी नाम शामिल है।

Fri, 24 Oct 2025 02:37 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में सभी दल जुट गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी भी शामिल होगी। शुक्रवार को सपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा मोहम्मद आजम खां और अफजाल अंसारी का भी नाम शामिल है।

बिहार चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों के सपोर्ट में कैंपेन करेगी। इस लिस्ट में SP चीफ अखिलेश यादव, SP नेता आजम खां, सांसद राजीव राय, इकरा हसन, प्रिया सरोज और 20 अन्य लोग शामिल हैं। खास बात यह है कि आजम खान को बिहार चुनावों के लिए स्टार कैंपेनर बनाया गया है।

स्टार प्रचारक की लिस्ट में इन नेताओं का नाम शामिल

समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नंदा, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां, सांसद डिंपल यादव, सांसद अफजाल अंसारी, सांसद अवधेश प्रसाद, सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, सांसद नरेश उत्तम पटेल, सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर, सांसद लाल जी वर्मा, सांसद छोटेलाल खरवार, सांसद राजीव राय, सांसद सनातन पांडेय, सांसद इकरा हसन, सांसद प्रिया सरोज, सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद, विधायक तेज प्रताप सिंह, विधायक ओम प्रकाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ काशीनाथ यादव और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ धर्मेंद्र सोलंकी (भुर्जी) का नाम शामिल है।

दो फेज में होगा चुनाव, 14 नवंबर को मतगणना

बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होगा। 6 नवंबर को पहले चरण में विधानसभा की 121 सीटों और 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होंगे, जबकि सभी 243 सीटों पर 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी। वहीं, 16 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार में 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें दो अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
