सबसे बड़ा इंफेक्शन तो व्यवहार का...,डॉक्टरों के बीच नेपाल और जनता दर्शन पर क्या बोले सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि यदि मरीज के साथ व्यवहार अच्छा हो तो बीमारी कितनी भी गंभीर हो रिकवरी आसान हो जाएगी। लेकिन यदि व्यवहार के चलते मरीज अंदर से टूट गया तो फिर कितना भी इलाज कर लें रिकवरी मुश्किल हो जाती है। असल में सबसे बड़ा इंफेक्शन तो व्यवहार का है। सबसे पहले इसे ही ठीक करने की जरूरत है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ के लोहिया संस्थान के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में डॉक्टरों और मरीजों के संवेदनशील रिश्तों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आपका अच्छा व्यवहार मरीज के अंत:करण में एक विश्वास पैदा करता है। कितनी भी गंभीर बीमारी होगी, उसकी रिकवरी आसान हो जाती है लेकिन यदि आंतरिक रूप से वह आपके व्यवहार से टूटा तो फिर कितना भी दवा-इलाज कर लीजिए, उसकी रिकवरी मुश्किल हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि जब रिकवरी न हो उसको बहुत सी परिभाषाएं दे दी जाती हैं। कहा जाता है कि इंफेक्शन हो गया। असल में सबसे बड़ा इंफेक्शन तो व्यवहार का है। सबसे पहले इस व्यवहार के इंफेक्शन को ठीक करने की जरूरत है। यदि मरीज या तीमारदार गुस्से में आपको कुछ बोले तो आप नाराज न हों। मरीज-तीमारदार की प्रतिक्रिया को बीमारी का हिस्सा माने। डॉक्टरों को अच्छे व्यवहार के टिप्स देते हुए सीएम योगी ने जनता दर्शन का एक राज भी खोला। साथ ही नेपाल के वर्तमान हालात का भी जिक्र किया।

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारोह में सीएम योगी ने कहा कि जनता दर्शन कार्यक्रम में पब्लिक आती है। सामने उनका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर यदि हम सोचने लग जाएंगे तो उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका चेहरा तमतमाया हुआ न दिखाई दे इसलिए हम उन्हें चेयर पर बिठाते हैं और फिर उनके सामने खड़े होकर जाते हैं एक तरफ से और कहते हैं कि बताइए आप। लोकतंत्र में उनका अधिकार है। जनता जनार्दन है। हम एप्लीकेशन लेते हैं। वो बहुत कुछ बोलते हैं। जब हम जवाब नहीं देते तो दो मिनट के अंदर वे बोलते हैं कि गलती हुई है। हम उन्हें बताते हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा।