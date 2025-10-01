विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के दायरे में अब इनकी एंट्री होगी बैन, जानें डिटेल

काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तथा गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से गोदौलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा और भेलूपुर में वाहनों का काफी दबाव रहता है। जो शाम के समय और बढ़ जाता है।

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से दो किलोमीटर की परिधि में बड़ी स्कूल बसों को प्रतिबंधित किया जाएगा। जिसके बाद विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट जाने वाले मार्गों पर सिर्फ छोटी स्कूल बसों अथवा कैब को अनुमति दी जाएगी। ट्रैफिक विभाग ने महाकुंभ के दौरान यह प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब स्थायी करने की तैयारी कर ली गई है।

काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तथा गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से गोदौलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा और भेलूपुर में वाहनों का काफी दबाव रहता है। जो शाम के वक्त और बढ़ जाता है। इन मार्गों पर बड़े वाहन पहले से प्रतिबंधित हैं, लेकिन स्कूलों की बड़ी बसों की आवाजाही होती है। दिन में दो बार स्कूल बसों का आवागमन होता है। उस दौरान अक्सर लम्बा जाम लग जाता है, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। प्रतिबंध लागू करने के लिए सर्वे भी कराया जा चुका है।

महाकुंभ के समय चिह्नित की गई थीं बसें मार्च 2025 में ट्रैफिक विभाग की ओर से मैदागिन से लेकर गोदौलिया, बेनिया से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा मार्ग पर चलने वाली स्कूलों की बड़ी बसों को चिह्नित कराया गया था। 15 स्कूलों की 25 बड़ी बसें थीं, जो दिन में दो बार आती-जाती थीं। ऐसे 15 स्कूलों को नोटिस जारी कर एक माह में छोटी कैब या छोटे वाहन खरीदने के लिए कहा गया था। हालांकि महाकुंभ के बाद स्कूलों की ओर से बड़ी बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है।