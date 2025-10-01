big school buses entry will be banned within two kilometers of vishwanath dham varanasi विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के दायरे में अब इनकी एंट्री होगी बैन, जानें डिटेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
विश्वनाथ धाम के दो किलोमीटर के दायरे में अब इनकी एंट्री होगी बैन, जानें डिटेल

काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तथा गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से गोदौलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा और भेलूपुर में वाहनों का काफी दबाव रहता है। जो शाम के समय और बढ़ जाता है।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, वाराणसीWed, 1 Oct 2025 07:17 AM
श्रीकाशी विश्वनाथ धाम से दो किलोमीटर की परिधि में बड़ी स्कूल बसों को प्रतिबंधित किया जाएगा। जिसके बाद विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट जाने वाले मार्गों पर सिर्फ छोटी स्कूल बसों अथवा कैब को अनुमति दी जाएगी। ट्रैफिक विभाग ने महाकुंभ के दौरान यह प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब स्थायी करने की तैयारी कर ली गई है।

काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तथा गोदौलिया मार्ग पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। ऐसे में मैदागिन से गोदौलिया, बेनियाबाग से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा और भेलूपुर में वाहनों का काफी दबाव रहता है। जो शाम के वक्त और बढ़ जाता है। इन मार्गों पर बड़े वाहन पहले से प्रतिबंधित हैं, लेकिन स्कूलों की बड़ी बसों की आवाजाही होती है। दिन में दो बार स्कूल बसों का आवागमन होता है। उस दौरान अक्सर लम्बा जाम लग जाता है, पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। प्रतिबंध लागू करने के लिए सर्वे भी कराया जा चुका है।

महाकुंभ के समय चिह्नित की गई थीं बसें

मार्च 2025 में ट्रैफिक विभाग की ओर से मैदागिन से लेकर गोदौलिया, बेनिया से नई सड़क, गिरजाघर चौराहा, रामापुरा, जंगमबाड़ी, सोनारपुरा मार्ग पर चलने वाली स्कूलों की बड़ी बसों को चिह्नित कराया गया था। 15 स्कूलों की 25 बड़ी बसें थीं, जो दिन में दो बार आती-जाती थीं। ऐसे 15 स्कूलों को नोटिस जारी कर एक माह में छोटी कैब या छोटे वाहन खरीदने के लिए कहा गया था। हालांकि महाकुंभ के बाद स्कूलों की ओर से बड़ी बसों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में दिन में कई बार जाम की स्थिति बनती है।

क्या बोली ट्रैफिक पुलिस

एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट जाने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में दो किमी परिधि में बड़ी बसों पर रोक लगाई जाएगी। भेलूपुर के ब्रॉड-वे होटल, सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया, रामापुरा, गिरजाघर चौराहा, मैदागिन-गोदौलिया, बेनिया-नई सड़क मार्ग पर स्कूलों की बड़ी बसें प्रतिबंधित की जाएंगी। छोटे वाहन चलाने के लिए स्कूलों को पुन: नोटिस जारी किया जाएगा।

