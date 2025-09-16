बिजली विभाग में बड़ा घपला, बिल में यूनिट घटाकर की लाखों रुपए की हेराफेरी

यूपी के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़ा घपला सामने आया है। अभियंताओं ने 59 बिजली बिल को रीडिंग घटाकर रिवाइज कर दिया। लगभग 31 लाख रुपये की हेराफेरी गई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़े पैमान में घालमेल किया गया है। अभियंताओं ने 59 बिजली बिल को रीडिंग घटाकर रिवाइज कर दिया। लगभग 31 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि लाखों रुपये के बिल को हजारों रुपये में तब्दील कर दिया।

59 बिजली बिल का जून महीने में कुल बकाया लगभग 31 लाख रुपए था और जुलाई महीने में रिवीजन के बाद कुल बकाया 24 लाख 764 रुपए हो गया। जबकि इन बिजली कनेक्शनों का न तो मीटर चेंज हुआ और न ही बिजली बिल जमा हुआ। सबसे अधिक वाराणसी जोन प्रथम और वाराणसी जोन द्वितीय में खेल किया गया है। वाराणसी प्रथम जोन के सात बिजली बिल की यूनिट घटाई गई। लगभग 6,11,866.05 के बिजली बिल में संशोधन कर 8,427.86 में तब्दील कर दिया। वाराणसी प्रथम जोन के बरईपुर डिविजन में चार बिल में भारी गड़बड़ी की गई है। इसी तरह आजमगढ़ जोन में चार बिजली बिल 1,00,685.80 था। इसके बाद में अभियंताओं ने चारों बिल की यूनिट घटाकर 10,489.07 का बिजली बिल जेनरेट कर दिया।

पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन में हड़कंप मचा यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मामला पकड़ा है। उन्होंने पूर्वांचल डिस्काम के प्रबंध निदेशक को जुलाई के रिवीजन के जरिये हुई धांधली का विवरण भेजते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस पर निदेशक (वाणिज्य) शिशिर कुमार ने सभी मुख्य अभियंताओं को डाटा उपलब्ध कराया है। मामला पकड़ में आने के बाद पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।