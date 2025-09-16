Big scam in electricity department, fraud of lakhs of rupees done by reducing units in bijli bill बिजली विभाग में बड़ा घपला, बिल में यूनिट घटाकर की लाखों रुपए की हेराफेरी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBig scam in electricity department, fraud of lakhs of rupees done by reducing units in bijli bill

बिजली विभाग में बड़ा घपला, बिल में यूनिट घटाकर की लाखों रुपए की हेराफेरी

यूपी के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़ा घपला सामने आया है। अभियंताओं ने 59 बिजली बिल को रीडिंग घटाकर रिवाइज कर दिया। लगभग 31 लाख रुपये की हेराफेरी गई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 12:37 PM
share Share
Follow Us on
बिजली विभाग में बड़ा घपला, बिल में यूनिट घटाकर की लाखों रुपए की हेराफेरी

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में बिजली बिल में बड़े पैमान में घालमेल किया गया है। अभियंताओं ने 59 बिजली बिल को रीडिंग घटाकर रिवाइज कर दिया। लगभग 31 लाख रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि लाखों रुपये के बिल को हजारों रुपये में तब्दील कर दिया।

59 बिजली बिल का जून महीने में कुल बकाया लगभग 31 लाख रुपए था और जुलाई महीने में रिवीजन के बाद कुल बकाया 24 लाख 764 रुपए हो गया। जबकि इन बिजली कनेक्शनों का न तो मीटर चेंज हुआ और न ही बिजली बिल जमा हुआ। सबसे अधिक वाराणसी जोन प्रथम और वाराणसी जोन द्वितीय में खेल किया गया है। वाराणसी प्रथम जोन के सात बिजली बिल की यूनिट घटाई गई। लगभग 6,11,866.05 के बिजली बिल में संशोधन कर 8,427.86 में तब्दील कर दिया। वाराणसी प्रथम जोन के बरईपुर डिविजन में चार बिल में भारी गड़बड़ी की गई है। इसी तरह आजमगढ़ जोन में चार बिजली बिल 1,00,685.80 था। इसके बाद में अभियंताओं ने चारों बिल की यूनिट घटाकर 10,489.07 का बिजली बिल जेनरेट कर दिया।

ये भी पढ़ें:एक ही घर में 4271 वोटर, यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण अभियान में खुली पोल
ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बिजली भी गिरेगी

पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन में हड़कंप मचा

यूपी पॉवर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने मामला पकड़ा है। उन्होंने पूर्वांचल डिस्काम के प्रबंध निदेशक को जुलाई के रिवीजन के जरिये हुई धांधली का विवरण भेजते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस पर निदेशक (वाणिज्य) शिशिर कुमार ने सभी मुख्य अभियंताओं को डाटा उपलब्ध कराया है। मामला पकड़ में आने के बाद पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।

कॉरपोरेशन के मास्टर डाटा से खुला खेल

पावर कॉरपोरेशन के मास्टर डाटा से बिजली बिल में किया गया फर्जीवाड़ा सामने आया है। कॉरपोरेशन के एमडी ने पांचों डिस्कॉम में यह मामला पकड़ा है। मास्टर डाटा का उपयोग कर पांचों डिस्कॉम में 238 बिल संशोधन के प्रकरणों की जांच कराई गई। रिपोर्ट में पता चला कि सभी बिल की यूनिट घटाकर रिवाइज कर दिया। इसके बाद उपभोक्ताओं को नया बिल जेनरेट कर थमा दिया।

Up News UP News Today Electricity-news अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |