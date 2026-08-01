यूपी: इस थाने में चल रहा था बड़ा खेल, 22 खुलासों के बाद सिपाही गिरफ्तार; पंजाब के गैंगस्टर का भी नाम

आरोपी सिपाही ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना वास्तविक निवास सत्यापन किए कई आवेदनों को सही बताकर रिपोर्ट भेज दी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर पासपोर्ट जारी हुए। कई मामलों में आवेदकों का दिए गए पते से कोई संबंध नहीं मिला। वहीं कुछ पते पूरी तरह फर्जी पाए गए।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ थाने से फर्जी सत्यापन कराकर पासपोर्ट जारी कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार को जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया है कि उसकी दो साल की तैनाती के दौरान 22 लोगों के पासपोर्ट फर्जी पते और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सत्यापित कर जारी कराए गए। अब पुलिस और पासपोर्ट विभाग 30 से अधिक संदिग्ध पासपोर्ट की भी जांच कर रहे हैं। आशंका है कि जांच आगे बढ़ने पर फर्जीवाड़े का दायरा और बढ़ सकता है।

आरोपी सिपाही शशिकांत यादव मूलरूप से नुनहरा थाना क्षेत्र के नसिरपुरसिंह कुसुम का निवासी है। वर्तमान में आरोपी की जीआपी में तैनाती थी। जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी सिपाही शशिकांत यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बिना वास्तविक निवास सत्यापन किए कई आवेदनों को सही बताकर रिपोर्ट भेज दी। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर पासपोर्ट जारी हुए। कई मामलों में आवेदकों का दिए गए पते से कोई संबंध नहीं मिला, जबकि कुछ पते पूरी तरह फर्जी पाए गए। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बिल्ला का पासपोर्ट है। उसका भी गोरखनाथ क्षेत्र के एक पते पर पासपोर्ट बन गया था। बाद में जांच में पता चला कि वह उस पते का निवासी नहीं था। इसके बाद पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू हुई और कई अन्य संदिग्ध पासपोर्ट भी जांच के घेरे में आ गए।

इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पहले तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसी समय तत्कालीन सिपाही शशिकांत यादव को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी। अब जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा फर्जी सत्यापन के बदले कितनी रकम ली जाती थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। जिन पासपोर्टों का सत्यापन संदिग्ध पाया गया है, उनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। यदि अन्य कर्मचारियों या बाहरी लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मानना है कि यह संगठित तरीके से किया गया फर्जीवाड़ा हो सकता है, इसलिए पूरे नेटवर्क की परतें खोलने का प्रयास किया जा रहा है।