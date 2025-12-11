यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया समय

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBig relief regarding SIR in UP time extended by 14 days election commission
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि एक जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे एसआईआर की घोषित तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ाते हुए पुन: संशोधित तारीख जारी कर दी गई हैं।

Dec 11, 2025 04:50 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी राहत है। निर्वाचन आयेाग ने यूपी में 15 दिन के लिए समय बढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया था कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता तिथि एक जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषित तिथियों को 15 दिन बढ़ाते हुए संशोधित तिथियां जारी कर दी गई है। 11 दिसंबर तक होने वाला एसआईआर अब 26 दिसंबर तक चलेगा। 31 दिसंबर को नामावलियों का प्रकाश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को से 21 फरवरी तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर फैसला और दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की अंतिम प्रकाश अब 28 फरवरी 2026 को होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। यही नहीं वोटर लिस्ट से मृतकों, शिफ्टेड और गैर हाजिर लोगों का सत्यापन कराया जा सके। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में एसआईआर का काम जारी रखने के लिए 15 दिन का समय और दे दिया है।

एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया समय

बतादें कि इससे पहले भी एसआईआर के लिए एक सप्ताह का समय बढ़ाया जा चुका है। 30 नवंबर को निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में एक सप्ताह का समय बढ़ाया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया था कि प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषित तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाते हुए संशोधित तिथियां जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि संशोधन तिथि के अनुसार 11 दिसम्बर तक गणना अवधि निर्धारित की गई है लिहाजा मतदेय स्थलों का संभाजन भी 11 दिसम्बर तक ही किया जाएगा। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर, 2025 तक कंट्रोल टेबल का नया स्वरूप देने एवं नामावली की तैयारी की जाएगी। इसके बाद 16 दिसंबर को निर्वाचन नामावलियों का प्रकाशन होगा। उसी दिन यानि 16 दिसम्बर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 16 दिसंबर से सात फरवरी, 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे व आपत्तियों का निस्तारण ईआरओ द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब 15 दिन का अतिरिक्त समय बढ़ाते हुए निर्वाचन आयेाग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
