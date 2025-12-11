यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी राहत, चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया समय

संक्षेप: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि एक जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे एसआईआर की घोषित तारीख को 15 दिन के लिए बढ़ाते हुए पुन: संशोधित तारीख जारी कर दी गई हैं।

यूपी में एसआईआर को लेकर बड़ी राहत है। निर्वाचन आयेाग ने यूपी में 15 दिन के लिए समय बढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया था कि केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा अहर्ता तिथि एक जनवरी, 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषित तिथियों को 15 दिन बढ़ाते हुए संशोधित तिथियां जारी कर दी गई है। 11 दिसंबर तक होने वाला एसआईआर अब 26 दिसंबर तक चलेगा। 31 दिसंबर को नामावलियों का प्रकाश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर को से 21 फरवरी तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर फैसला और दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट की अंतिम प्रकाश अब 28 फरवरी 2026 को होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। यही नहीं वोटर लिस्ट से मृतकों, शिफ्टेड और गैर हाजिर लोगों का सत्यापन कराया जा सके। इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का समय मांगा गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों में एसआईआर का काम जारी रखने के लिए 15 दिन का समय और दे दिया है।