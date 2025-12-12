Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBig relief for UP farmers 50 centres to open 17 districts for procurement wheat support price also fixed
यूपी के किसानों को बड़ी राहत, 17 जिलों में उड़न खरीद के लिए खुलेंगे 50 केंद्र, समर्थन मूल्य भी तय

संक्षेप:

यूपी के 17 जिलों में उड़द खरीद के लिए नेफेड की ओर से 50 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे। यहां किसान अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,800 प्रति क्विंटल पर बेच सकेंगे।

Dec 12, 2025 11:39 pm ISTDinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के 17 जिलों में उड़द खरीद के लिए नेफेड की ओर से 50 क्रय केन्द्र खोले जाएंगे। यहां किसान अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,800 प्रति क्विंटल पर बेच सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और खरीद जल्द ही आरंभ की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान को उपज बेचने के तीन कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाए।

नेफेड की ओर से चलाई जा रही ‘आत्मनिर्भर दाल योजना’ के तहत किसानों से 29 जनवरी 2026 तक सीधी खरीद की व्यवस्था की गई है। इससे न सिर्फ उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा, बल्कि बिचौलियों की भूमिका भी समाप्त होगी। नेफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल के निर्देशन में पूरी प्रक्रिया को तेज, सरल और किसान-केन्द्रित तरीके से चलाया जा रहा है। जिससे प्रदेश का हर किसान इस योजना का हकदार बने। राजधानी लखनऊ समेत ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बदायूं, बरेली, हरदोई, उन्नाव, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सोनभद्र, सीतापुर, शाहजहांपुर जिले में खरीद की तैयारी पूरी कर ली गई है। किसान e-Samridhi ऐप या निकटतम नेफेड केंद्र पर पंजीकरण करा सकते हैं।

सीएम योगी ने यूपी के किसानों से किया संवाद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरती माता हमारा पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करती है लेकिन इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानव ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि बची रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसान की आमदनी को बढ़ाने का पहला मंत्र है लागत कम हो तथा उत्पादन ज्यादा हो। अन्नदाता किसान को समय पर बीज, खाद, सिंचाई की सुविधाएं तथा वैज्ञानिक पद्धतियों का सहयोग मिले तो ये संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बाराबंकी के दौलतपुर ग्राम में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन तथा खेती की बात खेत पर कार्यक्रम में रबी सत्र की किसान पाठशाला 8.0 का शुभारंभ किया। खेत पर पहुंच कर किसानों से सीधे संवाद करने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कृषि प्रगति, बहु,फसली खेती, तकनीकी नवाचार, एमएसपी व्यवस्था की पारदर्शिता और किसानों की आय वृद्धि के लिए किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा की।

प्रगतिशील किसानों की सफलता व सहकारी मॉडल का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री के अनुसार, एक एकड़ में ढाई सौ क्विंटल आलू और दो लाख रुपये मूल्य का केला उत्पादन लागत कम और उत्पादन अधिक का सफल उदाहरण है। एफपीओ के माध्यम से सहकारी खेती को बढ़ावा मिल रहा है। पद्मश्री रामशरण वर्मा और सम्मानित प्रगतिशील किसान इस परिवर्तन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिनकी सफलता से प्रदेश के अन्य किसानों को प्रेरणा मिल रही है।

