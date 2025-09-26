यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत अक्टूबर में 1.63% कम आएगा बिजली बिल

अक्टूबर में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। अक्तूबर का बिजली बिल 1.63% घटकर आएगा। ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) की दरें अगले महीने के लिए नकारात्मक आई हैं।

अक्टूबर में प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। अक्तूबर का बिजली बिल 1.63% घटकर आएगा। ईंधन और ऊर्जा खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) की दरें अगले महीने के लिए नकारात्मक आई हैं। जानकारी के मुताबिक, जुलाई में ईंधन और ऊर्जा खरीद में तय लागत में 113.54 करोड़ रुपये की कमी आई है। ऐसे में इस कमी को सभी उपभोक्ताओं के साथ बांटा जाएगा और अधिभार शुल्क में राहत दी जाएगी।

नियामक आयोग ने बहुवर्षीय वितरण टैरिफ में संशोधन करके हर महीने ऊर्जा और ईंधन खरीद पर आने वाले खर्च का आकलन करने और कमी में राहत और बढ़ोतरी में अधिभार शुल्क जोड़े जाने के निर्देश दिए थे। जुलाई का अधिभार शुल्क अक्तूबर में वसूला जाएगा। अप्रैल से इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यह केवल दूसरा मौका है जब अधिभार शुल्क में कमी की गई है। जानकारों के मुताबिक आने वाले महीनों में इस तरह की कमी बरकरार रह सकती है क्योंकि जुलाई के बाद मौसम में नर्मी आने की वजह से ईंधन और ऊर्जा खरीद में कमी रहने की संभावना है।

स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ याचिका दायर वहीं प्रदेश के सभी घरों पर बिना उपभोक्ता की सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में बुधवार को लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कंज्यूमर राइट रूल के तहत सभी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य है, लेकिन उसके पहले विद्युत वितरण संहिता-2005 में संशोधन होना चाहिए था। बिना नियामक आयोग में संशोधन के पावर कॉरपोरेशन कोई भी नियम लागू कैसे कर सकता है? उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने न केवल मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं बल्कि नए कनेक्शनों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया है।