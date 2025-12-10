यूपी में इन बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, खातों में भेजी गई रकम

संक्षेप: केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ‘पीएम सूर्य हर घर योजना’ के तहत योगी सरकार हर सोलर पैनल उपभोक्ता को 30 हजार की सब्सिडी प्रदान करती है। यह राशि उपभोक्ताओं को इंस्टॉलेशन की लागत कम करने में मदद करती है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इसके भरोसे ही सोलर पैनल लगवाए थे।

उत्तर प्रदेश के सोलर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने यूपी के 36,341 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी कर दी है। इसमें अकेले लखनऊ के 7,668 उपभोक्ता शामिल हैं।

केंद्र सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई ‘पीएम सूर्य हर घर योजना’ के तहत राज्य सरकार प्रत्येक सोलर पैनल उपभोक्ता को 30 हजार की सब्सिडी प्रदान करती है। यह राशि उपभोक्ताओं को इंस्टॉलेशन की लागत कम करने में मदद करती है। हालांकि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने इस सब्सिडी के भरोसे ही सोलर पैनल लगवाए थे, लेकिन राशि मिलने में देरी के कारण उनका आर्थिक बजट प्रभावित हो गया था। परेशान उपभोक्ताओं ने बार-बार यूपीनेडा अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा था।

बिजली उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने 05 दिसंबर को ‘लखनऊ के 18 हजार उपभोक्ता सोलर सब्सिडी का कर रहे इंतजार’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। खबर को ऊर्जा मंत्री ने तत्काल संज्ञान में लिया और विभाग को सभी लंबित उपभोक्ताओं के बैंक खातों में प्रति उपभोक्ता 30 हजार रुपये की सब्सिडी जारी करने का निर्देश दिया। मंत्री के सख्त निर्देश के बाद शासन ने आनन-फानन में 36,341 उपभोक्ताओं के लिए लगभग 109 करोड़ की राशि जारी कर दी।