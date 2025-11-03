Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBig relief for elderly pensioners: In UP 1.39 lakh pensioners will receive their withheld pensions at home
बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत, यूपी में इस सुविधा से 1.39 लाख की रुकी पेंशन घर बैठे मिलेगी

संक्षेप: ईपीएफओ ने बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। यूपी में इस सुविधा से 1.39 लाख की रुकी पेंशन घर बैठे मिलेगी। अब ईपीएफओ ने घर बैठे ऑनलाइन डीएलसी जमा करने और ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है। इसके लिए दो एप मोबाइल में डाउनलोड करने पड़ेंगे।

Mon, 3 Nov 2025 08:13 PMDeep Pandey कानपुर, हिन्दुस्तान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने यूपी बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। पेंशनरों को हर साल जीवित होने के प्रमाण के तौर पर जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल लाइफ सर्टिफकेट (डीएलसी) जमा करना होता है। बैंक, डाकघर या ईपीएफओ ऑफिस में डीएलसी जमा न कर पाने वालों की पेंशन रुक जाती है। अब ईपीएफओ ने घर बैठे ऑनलाइन डीएलसी जमा करने और ऑथेंटिकेशन की सुविधा दी है। इसके लिए दो एप मोबाइल में डाउनलोड करने पड़ेंगे। यूपी में 1, 39,937 पेंशनधारकों की पेंशन डीएलसी न जमा कर पाने की वजह से रुकी हुई है। इसमें 38,342 पेंशनरों की पेंशन पांच साल से अधिक समय से रुकी हुई है। इससे इन्हें बैठे रुकी पेंशन मिल जाएगी।

ऐसे घर बैठे जमा कराएं डीएलसी

अब पेंशनभोगी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे जमा कर सकते हैं। उन्हें प्ले स्टोर से ‘आधार फेस आरडी (अर्ली एक्सेस)’ एप और ‘जीवन प्रमाण’ एप डाउनलोड करनी होगी। जीवन प्रमाण एप खेलकर ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करें। आधार संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करें। ओटीपी दर्ज करें। आधार में दर्ज नाम भरें और फेस स्कैन की अनुमति दें। पेंशनर ऑथेंटिकेशन में आधार संख्या, मोबाइल नंबर समेत अन्य विवरण दर्ज करें। ओटीपी डालें और नाम, पेंशन का प्रकार, स्वीकृत करने वाली प्राधिकरण, पीपीओ नंबर, वितरण एजेंसी, पेंशन खाते का नंबर सहमति प्रदान कर फेस स्कैन करें। फेस स्कैन पूर्ण होने पर स्क्रीन पर प्रमाण आईडी पीपीओ नंबर की सफलता का संदेश दिखेगा।

ईपीएफओ से पेंशन मिलती

कानपुर परिक्षेत्र के 13 जिलों में 85,581 रिटायर कर्मचारियों को ईपीएफओ से पेंशन मिलती है। इसमें 20,831 पेंशनरों की पेंशन डीएलसी जमा न करने की वजह से रुकी हुई है। अब ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन की सुविधा होने से पेंशनरों को बड़ा लाभ मिलेगा।

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त उदय बक्शी ने बताया कि यह पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया है। इसके लिए बैंक या कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल के माध्यम से आधार फेस ऑथेंटिकेशन से सत्यापन होगा। वरिष्ठ नागरिकों के ‘ईज ऑफ लिविंग’ में बड़ा सुधार होगा। इससे प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख पेंशनरों को फायदा होगा, जिनकी पेंशन इसी वजह से रुकी हुई है।

दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव।
Up News UP News Today EPF अन्य..
