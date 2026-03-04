बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए बड़ी राहत, कल से मुंबई के लिए चलेगी ट्रेन

बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुंबई के लिए अप-डाउन चलेगी। इसका संचालन पांच मार्च से शुरू होगा। ट्रेन 30 दिसंबर 2030 तक सप्ताह में दो दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को अपडाउन करेगी।

बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने बुंदेलखंड के यात्रियों को अगले चार सालों के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन की सौगात दी है, जो मुंबई अप-डाउन करेगी। इसका संचालन पांच मार्च से शुरू होगा। ट्रेन 30 दिसंबर 2030 तक सप्ताह में दो दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को अपडाउन करेगी। इसका ठहराव कस्बे के रेलवे स्टेशन में सुनिश्चित किया गया है।

रेलवे की वेबसाइट के अनुसार रेल मंत्रालय ने सूबेदारगंज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक सप्ताह के दो दिन गुरुवार तक आगामी पांच मार्च से 30 दिसंबर 2030 तक चलेगी। ट्रेन दो दिन बाद सूबेदारगंज से पांच मार्च की दोपहर 12.10 बजे चलकर छह मार्च को रात 8.50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। इस साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव फतेहपुर, गोविंदपुरी, भरुआ सुमेरपुर, रागौल, बांदा, चित्रकूटधाम कर्वी, सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण, ठाणे में किया गया है। मुंबई के लिए यह पहली ट्रेन है।