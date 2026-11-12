यूपी के 93 लाख उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, सही बिजली बिल के लिए लागू हुई ऑडिट व्यवस्था
यूपी में पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद पहले प्री-ऑडिट होगा और बिजली बिल तैयार होने के बाद उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी की पांचों बिजली वितरण कंपनियों में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले (लॉंग अनपेड) और कभी बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले (नेवर पेड) उपभोक्ताओं की संख्या 93 लाख 25 हजार से अधिक है। इन पर बिजली कंपनियों का लगभग 63,357 करोड़ रुपये बकाया है। यह बिजली कंपनियों के सामने राजस्व वसूली की एक बड़ी चुनौती है। अब इस स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। पावर कॉरपोरेशन ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं को सही बिजली बिल उपलब्ध कराने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू कर दी है।
नई व्यवस्था के तहत मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद पहले प्री-ऑडिट होगा और बिजली बिल तैयार होने के बाद उपभोक्ताओं को भेजने से पहले पोस्ट-ऑडिट किया जाएगा। इससे मीटर रीडिंग और बिलिंग में होने वाली गलतियों को समय रहते पकड़ने तथा उपभोक्ताओं तक सही और पारदर्शी बिल पहुंचाने में मदद मिलेगी। आंकड़ों के अनुसार पांचों बिजली कंपनियों में 52 लाख 41 हजार 129 लांग अनपेड उपभोक्ता हैं, जिन पर लगभग 35,817.51 करोड़ रुपये बकाया हैं। वहीं 40 लाख 83 हजार 913 नेवर पेड उपभोक्ताओं पर लगभग 27,539.97 करोड़ रुपये का बकाया है।
सही बिल मिले तो उपभोक्ता करेंगे भुगतान: अवधेश
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद लंबे समय से बिजली बिलों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डबल स्टेज ऑडिट व्यवस्था लागू करने की मांग उठा रही थी। विगत दिनों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्होंने यूपीपीसीएल चेयरमैन के साथ चर्चा भी की थी। इसके बाद पावर कॉरपोरेशन द्वारा इस नई व्यवस्था को लागू करना उपभोक्ता हित में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निश्चित रूप से सही बिलिंग व्यवस्था इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब उपभोक्ता को सही मीटर रीडिंग के आधार पर पारदर्शी और त्रुटि रहित बिल मिलेगा तो वह उसका भुगतान करने के लिए भी आगे आएगा।
बिजली विभाग के रडार पर कम खपत वाले उपभोक्ता
वहीं दूसरी ओर बागपत में लोड के हिसाब से बिजली की बेहद कम खपत वाले उपभोक्ताओं ने विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। विभाग को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले उपभोक्ता संदेह के घेरे में है। बिजली कनेक्शन लेने के बाद से अब तक के मूल बकाए के मासिक औसत और उपभोक्ता की श्रेणी व लोड के हिसाब से बेहद कम बिजली बिल आने वाले उपभोक्ता अभी संदेह के दायरे में हैं। विभाग ने इन्हें अंडर बिल आउटलायर माना है। इसमें आज तक बिल जमा न करने वाले और लंबे समय तक बिल जमा न करने वाले उपभोक्ता भी शामिल हैं। जिले के करीब 25 हजार उपभोक्ताओं की वजह से विभाग को हर महीने लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व नुकसान से बचने के लिए विभाग बिजली की कम खपत वाले उपभोक्ताओं का स्थलीय निरीक्षण कराकर उनकी साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनवा रहा है। इसमें विभागीय कर्मचारी मौके पर जाकर उपभोक्ता के वर्तमान बिल की रीडिंग और पिछले दो महीने की रीडिंग नोट करेंगे। इसके अलावा साइट इंपेक्शन रिपोर्ट में मीटर चालू है, बंद या खराब है और सीलिंग की गई है या नहीं का भी निरीक्षण किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।