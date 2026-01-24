यूपी में श्रमिकों-छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 हजार रुपए महीना मिलेगी पेंशन

संक्षेप: गोरखपुर में उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है और जो आयकरदाता या ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं।

यूपी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) में पात्र श्रमिकों और व्यापारियों का पंजीयन कराया जाएगा। यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक पंजीयन किया जाएगा।

गोरखपुर में उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) के तहत 18 से 40 साल की उम्र के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है और जो आयकरदाता या ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। इसके अंतर्गत रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड डे मील कर्मी, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, खेतिहर मजदूर, हथकरघा, बीड़ी, चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा सहित अन्य असंगठित कर्मकार शामिल है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल आयु वर्ग के 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले लघु व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इसके तहत स्वयं नियोजित लघु व्यापारी जैसे दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्त्रा मालिक, रियल एस्टेट एजेंट आदि शामिल हैं। उक्त दोनों योजनाओं पंजीकरण के लिए आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। इन योजनाओं में जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। लाभार्थी स्वयं भी http://maandhan.in पोर्टल पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।