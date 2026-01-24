Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsbig news for workers and small businessmen in up they will get pension of per month know complete process
यूपी में श्रमिकों-छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 हजार रुपए महीना मिलेगी पेंशन

यूपी में श्रमिकों-छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 3 हजार रुपए महीना मिलेगी पेंशन

संक्षेप:

गोरखपुर में उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल की उम्र के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है और जो आयकरदाता या ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं।

Jan 24, 2026 05:56 pm ISTAjay Singh
share Share
Follow Us on

यूपी में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और लघु व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (NPS-Traders) में पात्र श्रमिकों और व्यापारियों का पंजीयन कराया जाएगा। यह अभियान दो चरणों में चलाया जाएगा। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक पंजीयन किया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखपुर में उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PMSYM) के तहत 18 से 40 साल की उम्र के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए या उससे कम है और जो आयकरदाता या ईपीएफ, ईएसआईसी अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं। इसके अंतर्गत रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड डे मील कर्मी, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, खेतिहर मजदूर, हथकरघा, बीड़ी, चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा सहित अन्य असंगठित कर्मकार शामिल है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी का बड़ा आदेश, अनावश्यक नियम हटेंगे; आम आदमी के लिए सिस्टम होगा आसान

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल आयु वर्ग के 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले लघु व्यापारी शामिल हो सकते हैं। इसके तहत स्वयं नियोजित लघु व्यापारी जैसे दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशॉप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्त्रा मालिक, रियल एस्टेट एजेंट आदि शामिल हैं। उक्त दोनों योजनाओं पंजीकरण के लिए आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान करने पर 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, जबकि मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। इन योजनाओं में जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से पंजीयन कराया जा सकता है। लाभार्थी स्वयं भी http://maandhan.in पोर्टल पर जाकर पंजीयन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:योगी सरकार ने यूपी के 11 शहरों के लिए जारी किया ये आदेश, 20 मार्च की डेडलाइन तय

क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए?

पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और नामिनी का विवरण जरूरी है। योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए उप श्रमायुक्त कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Pension UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |