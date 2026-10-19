यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, CEA ने पहली बार किया ये काम

यह पहली बार है, जब सीईए ने सभी वितरण निगमों को ऐसा ढांचा बनाने के लिए कहा है, जिससे उपभोक्ता वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति हर समय जान सकेंगे। अगर वितरण निगम इसे लागू करते हैं तो बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सोमवार को बिजली वितरण का एकीकृत डिजिटल ढांचा जारी किया है। यह पहली बार है, जब सीईए ने सभी वितरण निगमों को ऐसा ढांचा बनाने के लिए कहा है, जिससे उपभोक्ता वितरण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति हर समय जान सकेंगे। अगर वितरण निगम इसे लागू करते हैं तो बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और उपभोक्ता सेवाओं में व्यापक सुधार की उम्मीद की जा सकती है।

सीईए ने सोमवार को विद्युत वितरण क्षेत्र में एकीकृत तौर डिजिटलीकरण करने के लिए रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि वितरण क्षेत्र के हर पैरामीटर को उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी बनाया जाए यानी, उपभोक्ता अगर वितरण संबंधी किसी भी चीज को देखना चाहें तो वे फौरन देख सकें। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगर यह अमल में लाया गया तो बिजली उपभोक्ताओं को वितरण की वास्तविक स्थिति पता चलती रहेगी। वह कहते हैं कि हर उपभोक्ता जान सकेंगे कि कब उनके फीडर पर फॉल्ट हुआ और कितनी देर तक आपूर्ति प्रभावित रही। इससे बिजली कंपनियां के गलत दावों की पोल खुल सकेगी और उपभोक्ता अपने अधिकार की बात कर सकेंगे। जाहिर है कि इस तरह की पारदर्शिता से उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हो सकेगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगा सही बिल, समस्याओं का होगा समाधान सीईए द्वारा जारी रिपोर्ट का उद्देश्य केवल स्मार्ट मीटर लगाना या बिलिंग व्यवस्था को ऑनलाइन करना ही नहीं, बल्कि बिजली उपभोक्ताओं को सही बिल, समय से उनकी शिकायतों का निपटारा, पारदर्शी सेवाएं और बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

ढांचा लागू करने के लिए समय सारिणी भी जारी की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस ढांचे को लागू करने के लिए समय सारिणी भी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि पांच साल से ज्यादा का यह प्लान होगा, जिसे अधिकतम 2035 तक लागू किया जाना है। पहला चरण 2026-29 तक लागू करना होगा, जिसमें इस ढांचे का आधार तैयार किया जाएगा। 2029-32 के बीच दूसरे चरण में सभी डिजिटल ढांचे को एक दूसरे जोड़ा जाएगा ताकि जनता उसकी मदद से आंकड़ों और व्यवस्थाओं को देख सके।

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