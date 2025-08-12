Big news for Lucknow people, Modi cabinet approves new phase of metro, will pass through these areas पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो, नए फेज को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, इन इलाकों में पहुंचना आसान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पुराने लखनऊ में भी दौड़ेगी मेट्रो, नए फेज को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, इन इलाकों में पहुंचना आसान

लखनऊ मेट्रो के नए फेज को केंद्र की मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए फेज के निर्माण से पुराने लखनऊ के साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसाना हो जाएगा। यही नहीं, यहां का प्रमुख अस्पताल केजीएमयू भी इसी फेज में शामिल है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 06:15 PM
राजधानी लखनऊ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र की मोदी सरकार ने लखनऊ मेट्रो के नए फेज 1बी को मंजूरी दे दी है। नए फेज में लखनऊ मेट्रो 11 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक बनाई जाएगी। इससे लखनऊ में मेट्रो का दायरा बढ़कर 34 किलोमीटर का हो जाएगा। मोदी कैबिनेट ने नए फेज के लिए 5801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नए फेज में कुल 12 स्टेशन होंगे। इसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि नया फेज पुराने लखनऊ को जोड़ने के साथ ही यहां के कई पर्यटन स्थलों और केजीएमयू जैसी अस्पताल तक लोगों की पहुंच को आसान बनाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ मेट्रो के नए फेज को मंजूरी पर मोदी सरकार का आभार जताया है। कैबिनेट की बैठक के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लखनऊ एक बड़ा शहर है और यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है। ऐसे में लखनऊ मेट्रो के चरण 1बी को 5801 करोड़ रुपये के निवेश से मंज़ूरी दी गई है।

नए फेज के बनने पर पुराने लखनऊ के सभी अहम जोन मेट्रो के दायरे में आ जाएंगे। नए फेज के बनने से यहां के कामर्शियल हब्‍स जैसे अमीनाबाद, याहियागंज, पांडेगंज और चौक के इलाके तक मेट्रो की पहुंच हो जाएगी। इसके साथ ही महत्‍वपूर्ण अस्‍पताल जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) पहुंचना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा बड़े पर्यटन केंद्र जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैय्या, क्‍लॉक टॉवर और रूमी दरवाजा के साथ ही लखनऊ की मशहूर खाने-पीने की जगहें जो शहर के समृद्ध और ऐतिहासिक खाद्य संस्‍कृति को बयां करती हैं, वह भी मेट्रो से जुड़ जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में बताया कि मेट्रो के नए फेज से रोजाना 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो के नए फेज से पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का विस्तार पुराने शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ का सामना करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्‍होंने सोशल मीडिय प्लटेफार्म एक्‍स पर लिखा कि मैं इस प्रगतिशील और जन-हितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। मैं लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री (MoHUA) मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त करता हूं।

