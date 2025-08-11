big incident in badaun bodies of boy and girl found hanging from a tree both were missing since midnight बदायूं में बड़ी घटना, पेड़ पर फंदे से लटकते में लड़का-लड़की के शव; आधी रात से लापता थे दोनों, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
big incident in badaun bodies of boy and girl found hanging from a tree both were missing since midnight

बदायूं में बड़ी घटना, पेड़ पर फंदे से लटकते में लड़का-लड़की के शव; आधी रात से लापता थे दोनों

परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों ही रात 12 बजे से लापता थे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। इस मामले में एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने कहा कि लड़का और किशोरी दोनों एक-दूसरे को जानते थे। वे आमने सामने रहते थे। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

Ajay Singh संवाददाता, बदायूंMon, 11 Aug 2025 01:44 PM
बदायूं में बड़ी घटना, पेड़ पर फंदे से लटकते में लड़का-लड़की के शव; आधी रात से लापता थे दोनों

यूपी के बदायूं में बड़ी घटना हो गई है। यहां एक पेड़ से एक लड़के और लड़की के शव फंदे से लटकते मिले हैं। लड़की नाबालिग बताई जा रही है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हत्या कर शव फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की बारीकी से जांच की जा रही है।

मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव का है। यहां ननिहाल में रह रहे अर्जुन (उम्र 22 वर्ष) पुत्र ठकुरी और गांव की ही रहने वाली नाबालिग परमेश्वरी (उम्र 17 वर्ष) पुत्री प्रमोद के शव गांव के बाहर चितरी गांव के एक व्यक्ति के खेत में पेड़ से लटके मिले थे। परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों ही रात 12 बजे से लापता थे। अर्जुन के परिजनों का आरोप है कि प्रमोद और उनके परिवार के लोग अर्जुन के मामा नन्हे के घर पहुंचे और कहा कि लड़की और अपने भांजे को तलाश करो।

वहीं नाबालिग के पिता का भी कहना है कि उनकी बेटी रविवार रात करीब 12 बजे से लापता थी। वे लोग मौके पर अर्जुन के मामा नन्हे से दोनों को तलाश करने की बात कहकर लौटे थे। सोमवार की सुबह दोनों के शव गांव के बाहर खेत में एक ही पेड़ से लटके मिले हैं। नाबालिग के पिता का आरोप है कि नन्हे और उनके परिवार के लोगों ने हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया।

क्या बोली पुलिस

इस मामले में एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने कहा कि लड़का और किशोरी दोनों एक-दूसरे को जानते थे। वे आमने सामने रहते थे। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

