भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन: बलिया जल निगम का एई बर्खास्त, 33.45 लाख की वसूली के आदेश

बलिया में भ्रष्टाचार के आरोप में जल निगम के सहायक अभियंता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही उनसे 33.45 लाख रुपये वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं। अभियंता को 21 अगस्त को ही सस्पेंड किया गया है। अब उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है।

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊTue, 26 Aug 2025 12:08 AM
यूपी के बलिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा ऐक्शन हुआ है। वहां जल निगम (नगरीय) में प्रभारी अधिशाषी अभियंता का काम देख रहे सहायक अभियंता अंकुर श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है। अभियंता के खिलाफ यह कार्रवाई चहेती फर्मों को बिना शासनादेश के 50 लाख रुपये की निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की गई है। बर्खास्तगी के साथ ही अभियंता से 33.45 लाख रुपये वसूली के भी निर्देश दिए गए हैं।

अभियंता को 21 अगस्त को ही निलंबित कर दिया गया था।अब सेवा बर्खास्त किया गया है। आदेश के मुताबिक प्रभारी अधिशाषी अभियंता के पद पर तैनाती के दौरान अंकुर श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितिता की शिकायत मिली थी। जिसमें कहा गया था कि अभियंता ने बिना शासनादेश जारी हुए सात फर्मों को 50 लाख रुपये के उपकरण उपलब्ध कराए थे।

इसके लिए उन्होंने उच्च स्तर से न तो अनुमोदन लिया था और न ही किसी सक्षम स्तर से ही आदेश दिया गया था। प्रकरण की शिकायत पर जल निगम (नगरीय) मुख्यालय ने प्रयागराज निर्माण मंडल के अधीक्षण अभियंता से मामले की जांच कराई गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर आरोपी अभियंता के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए निलंबित कर दिया गया था।

इससे पहले बलिया जिला प्रशासन द्वारा कराई गई प्रारंभिक जांच में पाया गया था कि अभियंता ने जिन फर्मों को सामग्री उपलब्ध कराई है, उसके समायोजन संबंधी कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं था। जांच में पाया गया था कि आरोपी अभियंता द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण सरकार को 50 लाख से अधिक रुपए की क्षति हुई है।

