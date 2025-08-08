लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, अंबेडकर स्मारक के अंदर खाने पीने का सामान बेच रहे थे कर्मचारी, 10 सस्पेंड

लखनऊ में डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्मारक में तैनात 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 6 कर्मचारी स्मारक के प्रवेश द्वार व अंदर ठेले के जरिए खानपान व अन्य सामान बेचते पाए गए।

यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ी कार्रवाई हुई है। डॉ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल स्मारक में तैनात 10 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 6 कर्मचारी स्मारक के प्रवेश द्वार व अंदर ठेले के जरिए खानपान व अन्य सामान बेचते पाए गए जबकि दो अवैध प्लॉटिंग और निर्माण में लिप्त लोगों से अवैध वसूली करते पकड़े गए। एक सहायक लेखाकार को टेंडर की पत्रावली में अनावश्यक टीका टिप्पणी लिखने तथा एक क्लर्क को गड़बड़ी के आरोप में सस्पेंड किया है। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने गुरुवार को सभी को निलंबित कर जांच के आदेश दिए।

जिन 6 कर्मचारियों को स्मारक स्थल पर दुकानदारी करते हुए पकड़ा , वे सभी सफाईकर्मी के पद पर तैनात थे। यह कर्मचारी न केवल स्मारक परिसर की सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण कर रहे थे, बल्कि वहां आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी असुविधा का कारण बन रहे थे। निलंबित कर्मचारियों के नाम हैं हरिन्द्र प्रसाद, नवल किशोर गुप्ता, संतोष कुमार, ऊषा देवी, अशोक , विनेश कुमार। इन सभी को स्मारक समिति के सदस्य सचिव प्रथमेश कुमार के आदेश के बाद निरीक्षण टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया।

सहायक लेखाकार और लिपिक सस्पेंड हुए सहायक लेखाकार प्रमोद कुमार को भुगतान एवं टेंडर संबंधी पत्रावलियों पर अनावश्यक टिप्पणी करके, विलंबित रखने का प्रयास करने तथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पत्रावलियों का परिचालन न करने के आरोप में निलंबित किया गया है। लिपिक रितु कुमारी को पत्रावली परिचालन हेतु प्रक्रिया का उल्लंघन करने समेत अन्य कारण में निलंबित किया है।

वसूली में दो निलंबित अन्य मामले में स्मारक समिति की स्पेशल सेल में तैनात दो कर्मचारियों, विशाल यादव विद्युत उपकरण सफाई कर्मी और रूपेंद्र सफाई कर्मचारी जनरल को लखनऊ के काकोरी, पारा और मानक नगर थाना क्षेत्रों में अनधिकृत प्लॉटिंग व निर्माणकर्ताओं से अवैध वसूली करते हुए पकड़ा गया। आरोप है कि ये अवैध निर्माण को नजरअंदाज करने के एवज में धन की मांग कर रहे थे। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने इन्हें भी सस्पेंड कर दिया।