यूपी में परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 8322 वाहनों के परमिट निरस्त; 1200 वाहन मालिकों को नोटिस

यूपी में सड़क सुरक्षा पर राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की बैठक के बाद परिवहन विभाग ने शुक्रवार को बिना परमिट फर्राटा भर रहे वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 8322 वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए। इन परमिट धारकों को एक साल तक कोई नया परमिट भी जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही 738 वाहनों के परमिट 45 दिन के लिए निरस्त किए। सात साल से अधिक समय तक नवीनीकरण न कराने वाले 1200 वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर चेतावनी दी गई है कि वह मानकों के अनुसार अपनी परमिट प्रक्रिया पूरी कर ले।

एसटीए की बैठक में सचिव सगीर अहमद अंसारी ने परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह को बताया था कि प्रदेश में 8322 वाहन ऐसे चल रहे हैं जिनमें कई वाहनों के मानक को पूरा नहीं करते हैं, कई वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि कई वाहन विभिन्न मार्गों पर टैक्सी के रूप में चल रहे हैं। इस पर ही यह कार्रवाई की गई। परिवहन आयुक्त ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि इन वाहनों की आयु सीमा, वैद्यता समाप्ति और अन्य शर्तों का सख्ती से पालन हो। यह भी निर्देश दिया गया कि जिनके वाहनों से गम्भीर दुर्घटना में चार या अधिक मौंते हुई, उन्हें भी नया परमिट नहीं दिया जाएगा।

हादसों में चार मौतों पर तीन परमिट निरस्त परिवहन आयुक्त ने बताया कि तीन ऐसे वाहनों के परमिट भी निरस्त किए गए है जिनसे हुई दुर्घटना में चार-पांच मौतें हुई। ऐसे कुछ और वाहन परिवहन विभाग की रडार पर है। इनका ब्योरा मिलते ही कार्रवाई होगी।