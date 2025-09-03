घटिया निर्माण पर 5 इंजीनियरों का बड़ी कार्रवाई, 5.25 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश

यूपी आवास विकास परिषद के इंजीनियरों पर घटिया निर्माण कराने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने निर्माण से जुड़े पांच इंजीनियरों से इस रकम की रिकवरी का आदेश दिया है।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के इंजीनियरों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बीएसयूपी योजना (बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर) को कलंकित कर दिया। आगरा के कालिंदी विहार के द्वितीय पॉकेट में इस योजना के 272 भवनों, सामुदायिक केंद्र और कियोस्क के निर्माण में भारी अनियमितता मिली है। मकान बेहद घटिया पाए गए हैं। आईआईटी रुड़की ने अपनी जांच में इन्हें रहने लायक ही नहीं पाया है। इनको तत्काल गिरवाने को कहा है। इन मकानों के निर्माण पर 5 करोड़ 25 लाख 55 हजार 589 रुपए खर्च हुए हैं। आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह ने इसके निर्माण से जुड़े पांच इंजीनियरों से इस रकम की रिकवरी का आदेश किया है।

घटिया निर्माण का खुलासा, मकान रहने योग्य नहीं आवास विकास के निर्माण खंड-29 ने इस योजना के तहत कालिंदी विहार में भवन निर्माण कराया था। प्रथम पॉकेट के 360 भवनों का निर्माण कर इसे आवंटित कर दिया गया। लेकिन द्वितीय पॉकेट में खड़ी की गई 272 मकानों के निर्माण में गंभीर अनियमितता पायी गयी। इसके आरसीसी कॉलमों में खतरनाक दरारें दिखने के बाद आवास विकास ने इसकी मजबूती की जांच आईआईटी रुड़की से कराई। इसमें पता चला कि यह मकान तो रहने लायक ही नहीं हैं। सामुदायिक केन्द्र और क्यिास्क पूरी तरह अनुपयोगी पाए गए।

जनता की गाढ़ी कमाई डुबाई, अब इंजीनियरों से होगी वसूली मकानों के घटिया निर्माणों के कारण सरकारी खजाने को 5.25 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक धन से बने भवन अब किसी काम के नहीं रहे। योजना गरीबों के लिए थी, लेकिन अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से यह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई।

दोषी अफसरों पर विभागीय कार्यवाही, रिकवरी के भी आदेश जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरी है। तत्कालीन सहायक अभियंता जेपी गर्ग, डीके शर्मा और तत्कालीन अधिशासी अभियंता रोशन लाल आर्य से पूरी वित्तीय क्षति की वसूली के आदेश हुए हैं। इनसे सिविल लायबिलटी के रूप में रकम की वसूली होगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही भी होगी। तत्कालीन सहायक अभियंता वर्तमान अधिशासी अभियंता नेहा सिंह को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। उनके वेतन से रकम की वसूली की जाएगी। इसके अलावा सेवानिवृत्त सहायक अभियान्ता सतेन्द्र कुमार पचौरी की पेंशन से रकम की वसूली की जाएगी।