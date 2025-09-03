रामलला के दर्शन करने आएंगे भूटान के पीएम, करेंगे राम मंदिर परियोजनाओं का अवलोकन

भूटान के पीएम रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही भुटान पीएम कुबेरेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। प्रधानमंत्री टोबगे की सुरक्षा के लिए खास प्रबंध रहेंगे। जिला प्रशासन उनका रेड कार्पेट स्वागत करेगा। राम मंदिर की परियोजनाओं का अवलोकन कराने की भी योजना है।

अयोध्या राम मंदिर में रामलला का दर्शन करने के राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां और विदेशी राजनयिक एवं अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि यहां आ चुके हैं। इसी कड़ी में 5 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दोसा शेरिंग टोबगे भी यहां आ रहे हैं। राजकीय अतिथि के रूप में यहां आ रहे भूटान पीएम टोबगे का जिला प्रशासन रेड कार्पेट वेलकम करेगा।

इसके अलावा उनके सम्मान दोपहर के लंच का भी इंतजाम किया गया है। वहीं उन्हें रामलला का दर्शन कराने के साथ राम मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन कराने की भी योजना है। इसके पहले सुरक्षा के भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था का मास्टर प्लान जिला प्रशासन ने तैयार कर लिया है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भूटान पीएम टोबगे के आगमन पर उनके स्वागत के लिए प्रदेश सरकार की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के अलावा केंद्र सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।

उन्होंने बताया कि वह भारत दौरे पर आ चुके हैं और दो दिन वह बिहार राज्य में प्रवास करेंगे। इसके बाद पांच सितंबर को सुबह साढ़े नौ बजे वह यहां आएंगे। करीब चार घंटे वह जनपद में व्यतीत करेंगे और इसके बाद नई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। उनके दौरे को लेकर जिलाधिकारी टीकाराम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा गौरव ग्रोवर, सीडीओ कृष्ण कुमार सिंह, एसपी सुरक्षा बलरामाचारी दुबे व अन्य अफसरों के साथ सोमवार की सायंकाल श्रीराम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण किया था। इस दौरान भूटान पीएम के आवागमन का रुप भी निर्धारित किया गया। हालांकि बरसात के कारण कीचड़ हो जाने और अंधेरे के कारण अधिकारियों के साथ बैठक की गयी।

पुनः एसपी सुरक्षा के फीड बैक के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि विदेशी मेहमान की मौजूदगी में रामलला के दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा को किस तरह से न्यून किया जाए। एसएसपी डा. ग्रोवर ने बताया कि हर माह होने वाले रुटीन निरीक्षण की कड़ी में यह दौरा था। इसमें सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपडेट रहने पर विशेष जोर रहता है। डीएम ने उनकी बातों की पुष्टि की और फिर भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे की भी सूचना को साझा किया था।