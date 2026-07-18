भूरा से जमील बन गया लेकिन बच नहीं पाया; 2 सिपाहियों की हत्या का आरोपी 27 साल बाद पकड़ा गया

आगरा में दो सिपाहियों की हत्या और पुलिस के हथियार लूटने के 27 साल पुराने मामले में फरार आरोपी भूरा को खेरागढ़ पुलिस व एसओजी ने भोपाल से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने नाम बदलकर जमील रख लिया था और परिजनों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जीजा की जानकारी से पुलिस को उसका सुराग मिला।

आगरा में दो सिपाहियों की हत्या कर पुलिस के हथियार लूटने के 27 साल पुराने सनसनीखेज मामले का फरार आरोपित आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। खेरागढ़ पुलिस और एसओजी ने आरोपित भूरा को भोपाल से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपना नाम बदलकर जमील रख लिया था और परिजनों ने उसे मृत बताया था। पुलिस को उसकी तलाश में अहम सुराग तब मिला, जब नशे की हालत में उसके जीजा ने एक मुखबिर के सामने दो साल पहले भूरा से फोन पर बात होने की जानकारी दे दी।

दो सिपाहियों की हत्या की, हथियार भी लूटे डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि वर्ष 1999 में रमेश कुशवाह गैंग ने खेरागढ़ के नगला कमाल तिराहे पर अलाव ताप रहे तीन सिपाहियों पर हमला कर दिया था। फायरिंग में सिपाही कमल सिंह की मौके पर और चरन सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। बदमाश दो .303 राइफल और एक एसएलआर लूट ले गए थे। इस मामले में सिपाही उमेश चंद की तहरीर पर डकैती और हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में गैंग सरगना रमेश कुशवाह भिंड और नरेंद्र जालौन में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एक .303 राइफल और एसएलआर बरामद कर ली गई थीं, जबकि गैंग के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा मिली।

15 हजार का इनामी है भूरा जैतपुर निवासी भूरा पुत्र साबू फरार चल रहा था और उस पर 15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के दौरान पुलिस उसकी तलाश में जुटी। जांच में पता चला कि उसका जीजा अजमेरी भरतपुर के गांव कोट में रहता है। पूछताछ में उसने भूरा को मृत बता दिया, लेकिन पुलिस ने मुखबिर लगा दिए। बाद में अजमेरी ने नशे में मुखबिर के सामने दो साल पहले भूरा से फोन पर बात होने की जानकारी दे दी। यहीं से पुलिस को नई दिशा मिली।

भूरा बन गया था जमील, भोपाल में बदल ली थी पहचान गिरफ्तारी से बचने के लिए भूरा ने अपना नाम बदलकर जमील रख लिया था। पहले उसने मजदूरी की और बाद में भोपाल के सिरोह मोड़, बिलविसगंज स्थित एक आरसीसी मिक्सर प्लांट में काम करने लगा। पुलिस को पता चला कि दो साल पहले बकरीद पर उसने अपने जीजा से फोन पर बात की थी। इसी एक सुराग के आधार पर पुलिस लगातार जांच करती रही। छानबीन में सामने आया कि भूरा की पत्नी और खेरागढ़ निवासी नन्ने खां की पत्नी रिश्तेदार हैं।