यूपी के इस रूट पर फ्री हो गया टोल, वसूली कंपनी का ठेका निरस्त, फौजी से मारपीट के बाद हुई कार्रवाई

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ/बागपतTue, 19 Aug 2025 07:01 PM
यूपी में टोल देने वालों के राहत भरी खबर है। मेरठ-करनाल मार्ग पर पड़ने वाले टोल को अब फ्री कर दिया गया है। भूनी टोल प्लाजा पर जो वसूली कंपनी मौजूद थी, उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई रविवार रात टोल कर्मियों द्वारा एक फौजी से की गई मारपीट को लेकर हुई है। इस मामले में एनएचएआई ने टोल कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया है। साथ ही एक साल के लिए कंपनी को डिबार कर दिया है। एनएचएआई के बागपत के परियोजना निदेशक निरंजन सिंह ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उधर, आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले में प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं, टोल कंपनी पर कार्रवाई और सात आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से मेरठ-करनाल मार्ग पर भूनी में टोल फ्री वाहनों का आवागमन हो रहा है।

17 अगस्त की रात करीब आठ बजे भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने ‌फौजी कपिल कुमार के साथ मारपीट कर दी थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एनएचएआई, केंद्र, प्रदेश सरकार और सेना ने इस मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर एनएचएआई मुख्यालय ने उच्चस्तरीय जांच का निर्देश दिया था। टोल कंपनी मैसर्स धर्म सिंह पर सोमवार को ही 20 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। इस मामले में एनएचएआई अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को टोल कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया। साथ ही सभी प्रकार के ठेकों के लिए कंपनी को डिबार कर दिया है। एनएचएआई बागपत के परियोजना निदेशक निरंजन सिंह ने टोल कंपनी पर हुई कार्रवाई की पुष्टि की है।

उधर, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन कर भूनी टोल प्लाजा पर फौजी के साथ हुई मारपीट की घटना में शामिल टोल कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। टोल कंपनी के लाइसेंस रद करने के साथ भविष्य के लिए कंपनी को काली सूची में शामिल करने की मांग की है। वहीं, राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. मीनाक्षी भराला ने पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार-प्रशासन उनके साथ है।

मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा घायल फौजी का इलाज

भूनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की पिटाई में घायल फौजी कपिल कुमार का सेना के चिकित्सकों की देखरेख में मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घायल फौजी के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई हैं। मांसपेशियों में काफी चोट बताई गई है।

