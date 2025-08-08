BHU releases first cutoff list for undergraduate courses, seat allotment portal goes live BHU Cut Off: बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली सूची जारी, लाइव हुआ सीट आवंटन पोर्टल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
BHU Cut Off: बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली सूची जारी, लाइव हुआ सीट आवंटन पोर्टल

बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली कटऑफ सूची जारी हो गई है। शुक्रवार की रात आठ बजे सीट आवंटन पोर्टल लाइव कर दिया गया। सीट अपग्रेडेशन का भी मौका मिला है। पहली सूची के छात्र 11 अगस्त की अर्धरात्रि तक फीस जमा कर सकेंगे। वाणिज्य और विज्ञान संकाय के चुनिंदा कोर्स का कटऑफ 600 अंकों तक गया है।

Yogesh Yadav वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाताFri, 8 Aug 2025 11:27 PM
बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली कटऑफ सूची शुक्रवार की रात जारी कर दी गई। रात 8 बजे से सीट आवंटन पोर्टल भी लाइव हो गया। पहली सूची के अभ्यर्थियों को 11 अगस्त की रात 11.59 बजे तक सीट फ्रीज कर फीस जमा करने का मौका रहेगा। बीएचयू ने उन्हें सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी दिया है।

बीएचयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अबकी एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। एनटीए की तरफ से आयोजित परीक्षा में अर्हकारी अंकों की मेरिट के आधार पर इनका प्रवेश होना है। शुक्रवार की रात ही बीएचयू प्रवेश सेल की तरफ से पहली कटऑफ सूची जारी कर दी गई। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान संकाय में अर्थशास्त्र के साथ राजनीति विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान की मेरिट काफी ऊंची गई है।

वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय के चुनिंदा पाठ्यक्रमों में मेरिट 600 अंकों तक चली गई है। बीएचयू ने इस बार विभिन्न विषय संयोजनों के साथ ही मुख्य परिसर, दक्षिणी परिसर, महिला महाविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की अलग-अलग मेरिट सूची जारी की है।

महाविद्यालयों में सीटों का विकल्प चयन करने वाले अभ्यर्थियों को सीट अपग्रेड करने का भी मौका दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा सीट उपलब्धता पर निर्भर होगी। प्रवेश सेल समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि यूजी प्रवेश में भी नियमानुसार सीट आवंटन के चरण चलाए जाएंगे। किसी परेशानी की स्थिति में छात्र पोर्टल पर हेल्प सेक्शन में अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं।

रेडियोलॉजी और जूलॉजी में कटऑफ 600 के पार

वाराणसी। बीएचयू में इसी साल से शुरू किए गए मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में सामान्य श्रेणी में सबसे ज्यादा 651 अंकों का कटऑफ है। इसके अलावा विज्ञान संकाय में बीएससी ऑनर्स जूलॉजी में यह 632 अंकों तक है। सामाजिक विज्ञान संकाय के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और राजनीतिक विज्ञान सहित अन्य विषयों में भी उच्च कटऑफ से इनकी मांग का अंदाजा लग रहा है। मुख्य परिसर में मैथ्स ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में भी कटऑफ 500 अंकों के पार है। वहीं संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान संकाय में सांख्ययोग, संस्कृत साहित्य और ज्योतिष में सामान्य वर्ग में अधिकतम कटऑफ 226 और 208 अंकों तक है।

