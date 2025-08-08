BHU Cut Off: बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली सूची जारी, लाइव हुआ सीट आवंटन पोर्टल

बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों की पहली कटऑफ सूची जारी हो गई है। शुक्रवार की रात आठ बजे सीट आवंटन पोर्टल लाइव कर दिया गया। सीट अपग्रेडेशन का भी मौका मिला है। पहली सूची के छात्र 11 अगस्त की अर्धरात्रि तक फीस जमा कर सकेंगे। वाणिज्य और विज्ञान संकाय के चुनिंदा कोर्स का कटऑफ 600 अंकों तक गया है।

बीएचयू में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली कटऑफ सूची शुक्रवार की रात जारी कर दी गई। रात 8 बजे से सीट आवंटन पोर्टल भी लाइव हो गया। पहली सूची के अभ्यर्थियों को 11 अगस्त की रात 11.59 बजे तक सीट फ्रीज कर फीस जमा करने का मौका रहेगा। बीएचयू ने उन्हें सीट अपग्रेड करने का विकल्प भी दिया है।

बीएचयू के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अबकी एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। एनटीए की तरफ से आयोजित परीक्षा में अर्हकारी अंकों की मेरिट के आधार पर इनका प्रवेश होना है। शुक्रवार की रात ही बीएचयू प्रवेश सेल की तरफ से पहली कटऑफ सूची जारी कर दी गई। परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान संकाय में अर्थशास्त्र के साथ राजनीति विज्ञान, भूगोल और मनोविज्ञान की मेरिट काफी ऊंची गई है।

वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय के चुनिंदा पाठ्यक्रमों में मेरिट 600 अंकों तक चली गई है। बीएचयू ने इस बार विभिन्न विषय संयोजनों के साथ ही मुख्य परिसर, दक्षिणी परिसर, महिला महाविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की अलग-अलग मेरिट सूची जारी की है।

महाविद्यालयों में सीटों का विकल्प चयन करने वाले अभ्यर्थियों को सीट अपग्रेड करने का भी मौका दिया जाएगा। हालांकि यह सुविधा सीट उपलब्धता पर निर्भर होगी। प्रवेश सेल समन्वयक प्रो. भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि यूजी प्रवेश में भी नियमानुसार सीट आवंटन के चरण चलाए जाएंगे। किसी परेशानी की स्थिति में छात्र पोर्टल पर हेल्प सेक्शन में अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं।