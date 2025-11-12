BHU अस्पताल में बवाल, बाउंसर ने छात्र को लात-घूंसों से पीटा; वीडियो वायरल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBHU hospital bouncer kicks and punches student video viral
संक्षेप: बीएचयू अस्पताल में मंगलवार को मरीज को बिना नंबर जल्दी दिखाने के मामले पर छात्र और बाउंसरों में विवाद हो गया। इस पर बाउंसरों ने एक छात्र को कमरे में बंदकर पीटा। गुस्साए छात्र एकजुट होकर हंगामा करने लगे। जिससे तीन घंटे अफरा-तफरी रही। 

Wed, 12 Nov 2025 02:26 PMPawan Kumar Sharma कार्यालय संवाददाता, वाराणसी
यूपी के बीएचयू अस्पताल के गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी विभाग में मंगलवार को मरीज को बिना नंबर जल्दी दिखाने के मामले पर छात्र और बाउंसरों में विवाद हो गया। आरोप है कि बाउंसरों ने एक छात्र को कमरे में बंदकर पीटा। गुस्साए छात्र एकजुट होकर हंगामा करने लगे। जिससे तीन घंटे अफरा-तफरी रही। ओपीडी भी ठप हो गई। पुलिस और डिप्टी चीफ प्रॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने मामला शांत कराया। 80 मरीज बिना इलाज के लौटे।

छात्रों ने लंका थाने में तहरीर देकर बाउंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के साथ चीफ प्रॉक्टर से बाउंसर को निलंबित करने की मांग की है। बीएचयू के एमए द्वितीय वर्ष के छात्र अभय कुमार और बीए द्वितीय वर्ष के छात्र वेदांत मौर्या मंगलवार सुबह करीब 11.30 बजे गैस्ट्रोइंट्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में अपने परिजन को दिखाने गए थे। बाउंसर ने ओपीडी के बाहर उन्हें रोक दिया। दोनों ने बताया कि वे बीएचयू के ही छात्र हैं। बाउंसर ने कहा कि अंदर के मरीज निकलेंगे तो चले जाइएगा। बताते हैं कि छात्र तत्काल अंदर जाने की जिद करने लगे। इसी पर तू-तू, मैं-मैं हो गई।

आरोप है कि इसके बाद बाउंसर ने अभय की कमरे में बंदकर पीटा। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, मारपीट की सूचना पर 50 से ज्यादा छात्र जुटकर बाउंसर को खोजने लगे। इस दौरान कक्ष में मौजूद डॉक्टर भी हट-बढ़ गए। मौके पर डिप्टी चीफ प्रॉक्टर संतोष सिंह, डॉ. अरविंद प्रताप सहित पुलिस भी पहुंच गई थी। छात्रों की लंका पुलिस से भी तकझक हुई। छात्र वीडियो बनाने पर भी आपत्ति कर रहे थे। वीडियो बना रहे लोगों का मोबाइल छीन रहे थे। काफी देर समझाने क बाद छात्र ओपीडी से निकले। इसके बाद पुन: डॉक्टर ओपीडी में बैठे।

जांच के लिए कमेटी बनी

मामले की जांच के लिए डिप्टी चीफ प्रॉक्टर संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें हिंदी विभाग के डॉ. विपिन कुमार और डॉ. सत्यप्रकाश शामिल हैं। कमेटी एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी।

लेखक के बारे में

"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
