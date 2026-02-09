बीएचयू ने दर्जनों छात्रों को भेजा नोटिस, यूजीसी के नए नियम को लेकर निकाला था मार्च

संक्षेप: बीएचयू में शांतिपूर्ण मार्च और सभा करने वाले दर्जनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन छात्रों को 11 फरवरी को जांच समिति के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है।

यूजीसी के नए नियम के विरोध में बीएचयू में शांतिपूर्ण मार्च और सभा करने वाले दर्जनों छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन छात्रों को 11 फरवरी को जांच समिति के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। सोमवार को ई-मेल के जरिए मिली इस नोटिस से छात्रों ने खासा आक्रोश है। यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन-2026 के विरोध में 29 जनवरी को छात्रों ने परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर से पैदल मार्च निकाल कर एमएमवी तिराहे पर सभा की थी। छात्रों ने इस रेगुलेशन पर पुरजोर विरोध किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीएचयू के पोस्ट डॉक्टोरल फेलो डॉ. मृत्युंजय तिवारी की याचिका पर इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के रेगुलेशन पर स्टे लगा दिया था। सोमवार को इस प्रकरण में डॉ. मृत्युंजय तिवारी, शिवांश सिंह सहित दर्जनों छात्रों को ई-मेल से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक 29 जनवरी को यूजीसी बिल के विरोध में जुलूस में शामिल होने के संबंध में गठित जांच समिति के समक्ष 11 फरवरी को शाम 5 बजे मुख्य आरक्षण अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर इन छात्रों को लिखित बयान दर्ज कराना होगा।