पवन सिंह ने कोर्ट के आदेश का मजाक बना दिया है, भोजपुरी स्टार पर बरसीं पत्नी ज्योति सिंह

भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह जमकर बरसी हैं। उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने कोर्ट का मजाक बनाकर रख दिया है। बार-बार आदेश के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं।

भोजपुरी स्टार और भाजपा से एमएलसी पवन सिंह पर एक बार फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह बुरी तरह से भड़की हैं। कहा कि पवन सिंह ने कोर्ट के आदेश का मजाक बनाकर रख दिया है। बार-बार बुलाने पर भी पेश नहीं हो रहे हैं। दोनों का मामला बलिया की फैमिली कोर्ट में चल रहा है। ज्योति ने भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की है। वह हर पेशी पर आ रही हैं। फिलहाल पवन सिंह के अधिवक्ता की ओर से दाखिल अर्जी पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन दिसंबर निर्धारित की है। ज्योति सिंह ने अपना बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया।

ज्योति सिंह ने कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पवन सिंह ने सरकारी पद पर होने के बाद भी सरकारी चीजों और कोर्ट तक का मजाक बनाकर रख दिया है। लगातार उन्हें बुलाया जा रहा है लेकिन नहीं आ रहे हैं। वह कोर्ट के साथ कानून का भी मजाक बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम हो गए हैं। उनके सामने न तो कोर्ट की बातों की कोई वैल्यू है और न ही कानून की कोई वैल्यू रह गई है।

बेटी के नाम पर चुनावी प्रचार, मेरा दुख नहीं दिख रहा भावुक होते हुए ज्योति सिंह ने कहा कि मेरे आंखों में यह आंसू नहीं है, बस इतना है कि इतने लंबे समय से लड़ रही हूं। कहा कि बहुत अफसोस हो रहा है कि सरकारी पद पर होते हुए आप यह दिखा रहे हैं कि एक लड़की को ऐसे परेशान किया जाता है। उनका इंटेनशन साफ है। वह मुझे परेशान करना चाहते हैं। कहा कि वह ऐसी सरकार का हिस्सा हैं जहां बेटी के नाम पर प्रचार-प्रसार किया जाता है, बेटी के नाम पर चुनावी रणनीति तैयार होती है। यहां बेटी को ही परेशान किया जा रहा है। यह सब न तो सरकार को दिख रहा है और न ही पवन सिंह को दिखाई दे रहा है। ज्योति ने कहा कि ऐसे में मैं सरकार से ही पूछना चाहती हूं कि उन्हें जो पद दिया गया है, क्या पवन सिंह उसके लिए डिजर्व करते हैं?

छह साल पहले हुई शादी, चार साल पहले केस पवन सिंह की छह साल पहले छह मार्च 2018 में बलिया के मिड्ढी की रहने वाली ज्योति सिंह से शादी हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद ज्योति ने 22 अप्रैल 2022 को परिवार न्यायालय में भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की थी। ज्योति ने न्यायालय को दिए अपने बयान में आरोप लगाया कि ससुराल में उनका उत्पीड़न किया गया और उनका गर्भपात भी कराया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 17 अक्तूबर 2019 से अब तक दैनिक खर्च और दवा-इलाज के लिए उन्हें एक भी रुपया नहीं दिया गया है।

पांच लाख महीना भरण-पोषण की मांग ज्योति ने व्यक्तिगत खर्च और घर के भरण-पोषण के लिए पांच लाख रुपये प्रतिमाह देने की मांग की है। न्यायालय ने नोटिस जारी कर पवन सिंह को 12 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि, उनकी ओर से अधिवक्ता हरिवंश सिंह ने परिवार न्यायालय में अनुपस्थिति के संबंध में अर्जी दाखिल की। इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख तीन दिसंबर तय कर दी। पवन सिंह की ओर से अब तक न्यायालय में पेश नहीं होने के अलग-अलग कारण बताए जाते रहे हैं।