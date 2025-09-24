Bhojpuri singer Saroj Sargam arrested for singing obscene songs on Goddess Durga; police also sent her husband to jail भोजपुरी गायिका व यूट्यूबर सरोज सरगम के गाने पर क्यों मचा बवाल, पति के साथ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
भोजपुरी गायिका व यूट्यूबर सरोज सरगम के गाने पर क्यों मचा बवाल, पति के साथ गिरफ्तार

भोजपुरी गायिका सरोज सरगम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके एक गाने पर बवाल मच गया है। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने गायिका के साथ ही उसके पति को भी गिरफ्तार किया है। गायिका ने मां दुर्गा पर अश्लील गीत गाकर यूट्यूब पर लोड किया है। गाने का संपादन गायिका के पति ने किया है।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 03:54 PM
यूट्यूबर और भोजपुरी गायिका सरोज सरगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में मिर्जापुर के मड़िहान से पुलिस ने गायिका के साथ ही उसके पति को भी गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने बुधवार को बताया कि 19 सितंबर को सरोज सरगम ने यूट्यूब पर एक गीत का वीडियो अपलोड किया था। इसमें उसने मां दुर्गा को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में मड़िहान थाने में दारोगा संतोष कुमार राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सिलसिले में मंगलवार को सरोज सरगम और मामले के सह-अभियुक्त उसके पति राममिलन बिन्द को गिरफ्तार किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गायिका का पति आपत्तिजनक वीडियो का निर्माण और सम्पादन करता था। उन्होंने बताया कि जूना अखाड़े के संत और बढे़नाथ मंदिर के महन्त डॉक्टर योगानंद गिरि ने मां दुर्गा के प्रति अपमानजनक वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद सरोज सरगम के गिरफ्तारी की मांग की थी और कहा था कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो जूना अखाड़े के संत सड़कों पर उतर आएंगे।

सरोज सरगम मड़िहान थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की निवासी है और उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। इस पर उसने अब तक 35-40 वीडियो अपलोड किये हैं। उसके 60 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सर्विलांस टीम एवं साइबर टीम साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गायिका सरोज सरगम द्वारा वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की जानकारी देते हुए बताया कि वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने उस जमीन को मुक्त कराया है। इस प्रकरण में सम्बन्धित विभाग द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

