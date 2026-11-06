विवाहिता की हत्या में भोजपुरी अभिनेत्री और शादीशुदा प्रेमी को उम्रकैद, अवैध संबंधों में किया था मर्डर
यूपी के फतेहपुर में शादीशुदा से अवैध संबंध में भोजपुरी अभिनेत्री और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति-पत्नी के बीच आई भोजपुरी अभिनेत्री ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा था।
फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति और उसकी प्रेमिका भोजपुरी अभिनेत्री को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि मारी गई विवाहिता के नाबालिग बेटे को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी बेटे को नियमानुसार उचित प्रतिकर राशि दिलाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि थरियांव क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी सत्यप्रकाश ने 26 दिसंबर 2021 को खागा कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार, उन्होंने अपनी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को गुलरियापुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी से की थी। शादी के बाद से ही इंद्रमोहन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करता था।
आरोप था कि भोजपुरी फिल्मों में कहानीकार इंद्रमोहन का अभिनेत्री नेहा वर्मा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 26 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन ने अपनी प्रेमिका नेहा के साथ मिलकर धारदार हथियार से पत्नी योगमाया की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या और अभिनेत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए छह नवंबर को फैसले की तिथि निर्धारित की थी। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-संख्या 4 की जज चेतना चौहान ने इंद्रमोहन और नेहा वर्मा को उम्रकैद सुनाई।
भोजपुरी फिल्मों से ही दोनों करीब आए
मारी गई विवाहिता के भाई विद्यासागर ने बताया कि बहन का पति इंद्रमोहन लोधी भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लिखता था। भोजपुरी फिल्मों और एलबम में काम करने की वजह से दोनों में परिचय हो गया था। इसी परिचय के कारण नेहा वर्मा आए दिन बहन की ससुराल खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव आती-जाती थी। इसी दौरान दोनों में संबंध में हो गए और दोनों ने मिलकर बहन को रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया।
नाखूनों में मिले बालों ने खोला था राज
इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस और फोरेंसिक टीम के पास पुख्ता सबूत हाथ लगे थे। योगमाया ने जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। हाथापाई के दौरान उसके नाखूनों में भोजपुरी अभिनेत्री के बाल फंस गए थे। पुलिस ने जब उन बालों का डीएनए टेस्ट कराया तो वह नेहा वर्मा के डीएनए से पूरी तरह मेल खा गए।
मेडिकल जांच में भोजपुरी अभिनेत्री के शरीर पर खरोंच के निशान भी मिले थे, जो इस बात का सबूत थे कि घटना के वक्त वहां संघर्ष हुआ था। घटनास्थल पर जो खून मिला था, वह मृतका के पति इंद्रमोहन का पाया गया। उसका भी डीएनए कराया गया। इन तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट्स और मजबूत गवाहों के आधार पर अदालत ने साफ मान लिया कि पत्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति और उसकी प्रेमिका ने मिलकर की थी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।