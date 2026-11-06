विवाहिता की हत्या में भोजपुरी अभिनेत्री और शादीशुदा प्रेमी को उम्रकैद, अवैध संबंधों में किया था मर्डर

यूपी के फतेहपुर में शादीशुदा से अवैध संबंध में भोजपुरी अभिनेत्री और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पति-पत्नी के बीच आई भोजपुरी अभिनेत्री ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा था।

फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति और उसकी प्रेमिका भोजपुरी अभिनेत्री को अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने जुर्माने की राशि मारी गई विवाहिता के नाबालिग बेटे को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी बेटे को नियमानुसार उचित प्रतिकर राशि दिलाने की संस्तुति की है।

शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि थरियांव क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी सत्यप्रकाश ने 26 दिसंबर 2021 को खागा कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के अनुसार, उन्होंने अपनी बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को गुलरियापुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी से की थी। शादी के बाद से ही इंद्रमोहन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करता था।

आरोप था कि भोजपुरी फिल्मों में कहानीकार इंद्रमोहन का अभिनेत्री नेहा वर्मा के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। 26 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन ने अपनी प्रेमिका नेहा के साथ मिलकर धारदार हथियार से पत्नी योगमाया की हत्या कर दी थी। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज हत्या और अभिनेत्री के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी ठहराते हुए छह नवंबर को फैसले की तिथि निर्धारित की थी। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-संख्या 4 की जज चेतना चौहान ने इंद्रमोहन और नेहा वर्मा को उम्रकैद सुनाई।

भोजपुरी फिल्मों से ही दोनों करीब आए मारी गई विवाहिता के भाई विद्यासागर ने बताया कि बहन का पति इंद्रमोहन लोधी भोजपुरी फिल्मों की कहानियां लिखता था। भोजपुरी फिल्मों और एलबम में काम करने की वजह से दोनों में परिचय हो गया था। इसी परिचय के कारण नेहा वर्मा आए दिन बहन की ससुराल खागा कोतवाली क्षेत्र के गुलरियनपुर मजरे कूरा गांव आती-जाती थी। इसी दौरान दोनों में संबंध में हो गए और दोनों ने मिलकर बहन को रास्ते से हटाने के लिए मौत के घाट उतार दिया।

नाखूनों में मिले बालों ने खोला था राज इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस और फोरेंसिक टीम के पास पुख्ता सबूत हाथ लगे थे। योगमाया ने जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। हाथापाई के दौरान उसके नाखूनों में भोजपुरी अभिनेत्री के बाल फंस गए थे। पुलिस ने जब उन बालों का डीएनए टेस्ट कराया तो वह नेहा वर्मा के डीएनए से पूरी तरह मेल खा गए।