Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में हादसा: डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने भोजपुरी अभिनेता को रौंदा, दोस्त घायल

By Dinesh Rathour
लखनऊ
Follow us on Google News
share

लखनऊ में मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया। डिवाइडर तोड़कर रॉंग साइड से आए ट्रक ने भोजपुरी अभिनेता को रौंद दिया। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।

यूपी में हादसा: डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने भोजपुरी अभिनेता को रौंदा, दोस्त घायल

Accident In Lucknow: यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया। गुडंबा क्षेत्र के रिंग रोड पर मंगलवार तड़के रॉन्ग साइड से आए ट्रक ने बाइक सवार भोजपुरी फिल्म अभिनेता और निर्देशक को कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में मौजूद दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया।

कुशीनगर के तुरपट्टी निवासी रोहित शर्मा (26) परिवार के साथ चिनहट के कमता स्थित शंकरपुरी कॉलोनी में रहते थे। वह भोजपुरी फिल्मों में अभिनय और निर्देशन करते थे। साथ ही आईटीआई सेकंड ईयर के छात्र भी थे। रोहित के छोटे भाई मंजेश शर्मा ने बताया कि सोमवार शाम रोहित दोस्त शोभित के साथ मलिहाबाद में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे। मंगलवार सुबह करीब 4 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। टेढ़ी पुलिया से मुंशीपुलिया की तरफ जाते समय गुडंबा के रिंग रोड पर टीवीएस शोरूम के सामने डिवाइडर तोड़कर रॉन्ग साइड से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में सीधी टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें:भाजपा का झंडा लगी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 3 को रौंदा, 2 की मौत; यूपी में हादसा

हादसे के बाद ट्रक चालक फरार

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोहित का हेलमेट टूट गया और सिर व दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रोहित और शोभित को राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। शोभित की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है। मंजेश ने बताया कि घर की जिम्मेदारियों के चलते रोहित ने कुछ समय पहले फिल्मों का निर्देशन छोड़ दिया था। हाल ही में उन्हें दोबारा शूटिंग का काम मिला था। इसी सिलसिले में वह मलिहाबाद गए थे। रोहित के पिता मगन शर्मा फर्नीचर का काम करते हैं। घर में मां गायत्री देवी और छोटा भाई मंजेश हैं। बेटे की मौत की खबर मिलते ही मां बेसुध हो गईं और घर में कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर गुडंबा अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। ट्रक का नंबर पता चल गया है और चालक की पहचान भी हो चुकी है। उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा पर मुख्य सचिव व DGP की हाईलेवल मीटिंग, अफवाहों पर ऐक्शन के निर्देश
ये भी पढ़ें:ओटीएस का बड़ा तोहफा, 2.43 लाख मकान मालिक को राहत, 223 करोड़ का ब्याज होगा माफ

तेज रफ्तार कैंटर ने साइकिल सवार को कुचला

वहीं दूसरी ओर मेरठ में भी हादसा हो गया। परतापुर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम तेज रफ्तार कैंटर ने साइकिल सवार कर्मचारी को कुचल दिया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। मोदीनगर के संजयपुरी रोड निवासी लख्मीचंद्र (69 वर्ष) परतापुर के गगोल रोड स्थित कनोहर फैक्ट्री में काम करते थे। सोमवार शाम ड्यूटी के बाद वह साइकिल से घर लौट रहे थे। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर संगम चौक के सामने तेज रफ्तार कैंटर ने साइकिल में टक्कर मार दी। लख्मीचंद्र गिर गए और कैंटर का पहिया ऊपर से गुजर गया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की और परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद दिल्ली रोड पर जाम की स्थिति बन गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Road Accident UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।