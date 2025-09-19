bhojpuri actor prince yadav dies during nose bone surgery commotion in hospital नाक की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान भोजपुरी कलाकार प्रिंस यादव की मौत, अस्पताल में हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP Newsbhojpuri actor prince yadav dies during nose bone surgery commotion in hospital

नाक की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान भोजपुरी कलाकार प्रिंस यादव की मौत, अस्पताल में हंगामा

परिवारीजनों के अनुसार डॉक्टर ने उन्हें बताया कि छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन के कुछ देर बाद मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। पिता ने आरोप लगाया है कि 15 मिनट के ऑपरेशन के बजाए ओटी में तीन घंटे बीत गए। किसी ने कोई सूचना भी परिवारीजनों को नहीं दी। ऐसे में संदेह होने पर परिवारीजनों ने पूछताछ शुरू की।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊFri, 19 Sep 2025 01:04 PM
Death during nasal bone operation: यूपी की राजधानी लखनऊ में नाक की हड्डी के ऑपरेशन के दौरान युवा भोजपुरी कलाकार प्रिंस यादव (उम्र 19 साल) की मौत हो गई। परिवारीजनों ने साउथ सिटी स्थित निजी अस्पताल के संचालक और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवारीजनों को शांत कराकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही सीएमओ को पत्राचार कर सूचना दी गई है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मूल रूप से रायबरेली गुरुबक्शगंज के कुंसा दिलीप शाह खेड़ा निवासी रामबाबू यादव वृंदावन योजना सेक्टर 16 बी मकान नंबर 337 में परिवार के साथ रहते हैं। रामबाबू ने बताया कि प्रिंस भोजपुरी फिल्मों में काम करता था। गुरुवार शाम को वह नाक की हड्डी की समस्या होने पर वह बेटे प्रिंस को लेकर साउथ सिटी स्थित निजी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल ले गए थे।

पिता ने आरोप लगाया कि पूछताछ पर अस्पताल वालों ने कोई सही जानकारी नहीं दी। बल्कि उन लोगों को बरगलाते रहे। इस पर वह ओटी गए तो प्रिंस की लाश पड़ी थी। वह चीख कर रोने लगे। मौत की सूचना पर परिवारीजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पीजीआई थाने के इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने परिवारीजनों को शांत कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह का कहना है कि मामले की जानकारी सीएमओ को दी गई है। पुलिस ने परिवार और अन्य संबंधित लोगों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

