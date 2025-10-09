Bhojpui star Pawan Singh wife Jyoti Singh terms to not contest election Accuses husband पत्नी मान लें तो नहीं लड़ूंगी चुनाव...ज्योति सिंह ने रखीं शर्तें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर लगाए आरोप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पत्नी मान लें तो नहीं लड़ूंगी चुनाव...ज्योति सिंह ने रखीं शर्तें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर लगाए आरोप

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की प्रेस कान्फ्रेंस के बाद बुधवार को ज्योति सिंह ने भी पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए गिर गई हूं। जबकि मैंने पोस्ट डाला था कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, लखनऊThu, 9 Oct 2025 07:13 AM
पत्नी मान लें तो नहीं लड़ूंगी चुनाव...ज्योति सिंह ने रखीं शर्तें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर लगाए आरोप

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की प्रेस कान्फ्रेंस के बाद बुधवार को ज्योति सिंह ने भी पत्रकारों के सामने अपनी बात रखी। ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए गिर गई हूं। जबकि मैंने पोस्ट डाला था कि अगर आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं पवन सिंह अगर मायके से रिश्ता खत्म करने को कहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं लेकिन शर्त एक ही है कि उन्हें मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे भी जीने का हक हैं, मैं चुनाव लड़ूंगी और अगर पार्टी पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का कहेगी तो भी लड़ूंगी।हालांकि ज्योति ने उस पार्टी का नाम नहीं बताया जिससे उनकी बात चल रही है।

ये भी पढ़ें:महिला के आंसू दिखते हैं, मर्द का दर्द नहीं, पत्नी के आरोपों पर भावुक पवन सिंह

ज्योति ने कहा कि मैंने पवन सिंह से टिकट दिलाने के लिए कभी नहीं कहा। आप खुद ही सोचिए पवन सिंह पिछले 15 वर्षों से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, जब उन्हें खुद टिकट नहीं मिला तो मुझे क्या टिकट दिलवाएंगे। ज्योति ने कहा कि पवन सिंह ने जहां से लोकसभा चुनाव लड़ा , उन्हें दो लाख से अधिक वोट मिले। उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। दोबारा कभी वहां गए तक नहीं।

ज्योति ने दागे कई सवाल

ज्योति सिंह ने आरोप लगाया कि मुझे पवन सिंह कुछ दवा खिलाते थे। उस दवा को खाने से जब मैंने मना किया तो मुझे टार्चर किया गया। एक बार दवा से तबीयत इतनी बिगड़ी की अस्पताल में उनके परिवार के लोग ले गए। ज्योति ने कहा कि हर बात पर वह कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है। सवाल किया कि जब लोकसभा चुनाव थे और मुझे बुलाया था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था, जब दोबारा मेरी मांग में सिन्दूर भरा था तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था। जब मुझे 20-25 दिन के लिए घर ले गए थे, तब क्या मामला कोर्ट में नहीं था।

