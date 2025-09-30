बहराइच में भेड़िए के झुंड ने पति-पत्नी को मार डाला, 2 मौतों से दहला इलाका, शरीर के कई हिस्से गायब

यूपी के बहराइच जिले में कैसरगंज इलाके में भेड़िए के झुंड ने घर के बाहर सो रहे पति-पत्नी को मार डाला। शरीर के कई हिस्से गायब मिले। 2 मौतों से इलाके लोगों में दहशत फैल गई।

यूपी के बहराइच में कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली गांव के प्यारेपुर मजरे में सोमवार रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। भेड़ियों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर उनकी जान ले ली। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने उनके अधखाए शव देखे तो पूरे गांव में दहशत फैल गई।

मृतकों की पहचान 70 वर्षीय मनाखिया और 80 वर्षीय छेदन के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार रात में भेड़िए झुंड बनाकर गांव में घुसे और सो रहे बुजुर्गों को निशाना बना लिया। मनाखिया के सिर का हिस्सा और छेदन का एक हाथ व पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह गायब था। शव देखकर स्पष्ट था कि हमला एक साथ कई भेड़ियों ने किया।

घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों ने गांव का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया।गांव में भेड़ियों का आतंक नया नहीं है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में तीन ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और एक बच्चा अब तक लापता है।