Bhediya killed a husband and wife in Bahraich, leaving the area shaken by two deaths बहराइच में भेड़िए के झुंड ने पति-पत्नी को मार डाला, 2 मौतों से दहला इलाका, शरीर के कई हिस्से गायब, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBhediya killed a husband and wife in Bahraich, leaving the area shaken by two deaths

बहराइच में भेड़िए के झुंड ने पति-पत्नी को मार डाला, 2 मौतों से दहला इलाका, शरीर के कई हिस्से गायब

यूपी के बहराइच जिले में कैसरगंज इलाके में भेड़िए के झुंड ने घर के बाहर सो रहे पति-पत्नी को मार डाला। शरीर के कई हिस्से गायब मिले। 2 मौतों से इलाके लोगों में दहशत फैल गई। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 02:21 PM
share Share
Follow Us on
बहराइच में भेड़िए के झुंड ने पति-पत्नी को मार डाला, 2 मौतों से दहला इलाका, शरीर के कई हिस्से गायब

यूपी के बहराइच में कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली गांव के प्यारेपुर मजरे में सोमवार रात दिल दहला देने वाली घटना हुई। भेड़ियों के झुंड ने घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर उनकी जान ले ली। मंगलवार सुबह जब ग्रामीणों ने उनके अधखाए शव देखे तो पूरे गांव में दहशत फैल गई।

मृतकों की पहचान 70 वर्षीय मनाखिया और 80 वर्षीय छेदन के रूप में हुई है। ग्रामीणों के अनुसार रात में भेड़िए झुंड बनाकर गांव में घुसे और सो रहे बुजुर्गों को निशाना बना लिया। मनाखिया के सिर का हिस्सा और छेदन का एक हाथ व पैरों का निचला हिस्सा पूरी तरह गायब था। शव देखकर स्पष्ट था कि हमला एक साथ कई भेड़ियों ने किया।

घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों ने गांव का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया।गांव में भेड़ियों का आतंक नया नहीं है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में तीन ग्रामीणों की मौत हो चुकी है और एक बच्चा अब तक लापता है।

ये भी पढ़ें:रामपुर में टिकट दिलवा नहीं सका, मुरादाबाद का कैसे कटवा दूंगा: आजम खान

इसके अलावा 16 लोग भेड़ियों के हमलों में घायल हो चुके हैं, जिनमें से दो का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से भेड़ियों के आतंक से निजात दिलाने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है। वन विभाग और पुलिस की टीम गांव में निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और सामूहिक रूप से सावधानी बरतने की अपील की है।

Up News UP News Today Bahraich News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |