Hindi NewsUP NewsBhartiya Kisan Union activists occupy AC coach train argument ensues between farmers and passengers
ट्रेन के एसी कोच में भाकियू कार्यकर्ताओं का कब्जा, किसान और यात्रियों से कहासुनी, रेल मंत्री से शिकायत

ट्रेन के एसी कोच में भाकियू कार्यकर्ताओं का कब्जा, किसान और यात्रियों से कहासुनी, रेल मंत्री से शिकायत

संक्षेप:

तीन दिवसीय शिविर के लिए प्रयागराज जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं ने हापुड़ में ट्रेनों के एसी कोच पर कब्जा कर लिया। जबरन दूसरों की सीट पर बैठ गए। इसको लेकर किसान और यात्रियों के बीच कहासुनी भी हुई।

Jan 16, 2026 03:49 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हापुड़
भारतीय किसान यूनियन के तीन दिवसीय शिविर में भाग लेने के लिए प्रयागराज जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं ने नौचंदी और संगम एक्सप्रेस की एसी समेत अन्य कोचों में सीटों पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर यात्रियों और किसानों के बीच जमकर कहासुनी हुई। परेशान यात्रियों ने रेल मंत्री, मुख्यमंत्री समेत अनेक लोगों को ट्वीट कर समाधान कराने का अनुरोध किया। सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसानों के आगे उनकी एक न चली और हंगामे के बीच ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हो गई।

भारतीय किसान यूनियन का प्रयागराज में 16 से 18 जनवरी तक शिविर होना है। इस शिविर में बड़ी संख्या में भाकियू कार्यकर्ता बस और रेल मार्ग से रवाना हुए हैं। गुरुवार रात भाकियू के कार्यकर्ता मेरठ से सूबेदारगंज जाने वाली संगम एक्सप्रेस में पहुंच गए। एसी कोच समेत अन्य कोचों में कार्यकर्ताओं ने सीटों पर कब्जा कर लिया। कार्यकर्ताओं ने कोच में जोरदार नारेबाजी की। सहारनपुर से प्रयागराज जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस में भी यही स्थिति रही। कार्यकर्ताओं के आरक्षण कोच और एसी में पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ध्रूमपान करने से भी यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कार्यकर्ता और यात्रियों के बीच कहासुनी भी हुई। महिला यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई।

मेरठ में संगम एक्सप्रेस पर कब्जा कर प्रयागराज रवाना हुए किसान

भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार शाम सैकड़ों किसान मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचे और यहां पंचायत की। अनुराग चौधरी ने कहा कि गन्ना भवन पर चल रहे धरने को जिला प्रशासन ने 21 दिसंबर को यह कहकर खत्म कराया था कि किसानों की मुलाकात प्रमुख सचिव गन्ना विकास से कराई जाएगी, लेकिन प्रशासन ने वादा खिलाफी की। अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो किसान माघ मेले से लौटते ही आंदोलन करेंगे और रेल रोकने से भी पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने एसीएम सिविल लाइन को मांग ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद किसान नारेबाजी करते हुए और रणसिंगा बजाते हुए सिटी स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंचे।

किसानों ने यहां खड़ी संगम एक्सप्रेस के कई कोच कब्जा लिए और सीटों पर डेरा डाल दिया। आरक्षित सीटों पर किसानों के बैठने को लेकर जीआरपी और आरपीएफ ने अनुराग चौधरी से बात की और ऐसा नहीं करने को कहा। किसानों ने कहा कि उन्होंने पहले ही संगम एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच बढ़ाए जाने की व्यवस्था करने की मांग की थी। किसान अब सीटों को छोड़ने वाले नहीं है। किसानों की भारी भीड़ के सामने जीआरपी जवानों की एक नहीं चली और किसान ट्रेन से रवाना हो गए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
