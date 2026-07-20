भरत तिवारी नहीं, महादेव हैं हम...युवक ने प्रधानाचार्य को ढाई मिनट में दीं 43 गालियां, वीडियो वायरल
फतेहपुर जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो एक स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि युवक प्रधानाचार्य को धमका रहा है।
Video Viral: सोशल मीडिया पर वायरल ढाई मिनट के ऑडियो में एक युवक ने प्रधानाचार्य को 43 गालियां दीं। उसने कहा कि भरत तिवारी नहीं, महादेव हैं हम..अब तुम स्कूल आओ और हमारा तांडव देखो। उसने फोन पर खुलेआम धमकी भी दी। स्कूल में पढ़ाई न होने और शिक्षिकों के नियमित स्कूल न आने के आरोप भी लगाए हैं। सोशल मीडिया पर इसका ऑडियो/वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि हिन्दुस्तान इस वायरल ऑडियो/वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
नरायनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल के बाद सोमवार को 3:36 सेकेंड का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य के सामने बैठा युवक स्कूल की व्यवस्था पर सवाल उठाता दिख रहा है। युवक को उग्र देख प्रधानाध्यापक वीडियो बनाने लगते हैं तो वह कहता है कि तुमसे खुद का घर तो संभलता नहीं है, चले हो स्कूल संभालने। बच्चों को पढ़ाते नहीं हो..सरकार से किस बात का रुपया ले रहे हो, एक दिन स्कूल आते हो फिर दो दिन नहीं आते हो।
मूंछो पर बार-बार ताव देता रहा युवक
मूंछों पर बार-बार ताव देता दिख रहा युवक कहता है कि भरत तिवारी नहीं, महादेव हैं हम..तुम लोग जल्द ही यहां मेरा तांडव देखोगे। इससे पहले वायरल दो मिनट 20 सेकेंड के वायरल ऑडियो में उसने प्रधानाचार्य को 43 गालियां दी। इस संबंध में प्रधानाध्यापक सरल मोहन उत्तम ने बताया कि गांव का एक युवक पिछले एक सप्ताह से विद्यालय में आकर मोबाइल फोन से वीडियो बनाता है और शिक्षिकाओं के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करता है। सोमवार सुबह फिर विद्यालय पहुंचा और शिक्षिकाओं के सामने अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर वहां से चला गया लेकिन फोन कर काफी गाली-गलौज की। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक अंकित को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया गया है।
पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो वायरल
वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ जिले में भी एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पुलिस के सामने एक युवक की पिटाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार मानधाता थाना क्षेत्र के लिलौली गांव निवासी राजू कुमार सोमवार दोपहर घर पर मौजूद था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस के कुछ लोगों ने तंत्र-मंत्र करने का आरोप लगाते हुए उस पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची तब भी लोग उसकी पिटाई करते रहे। पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर दी है। एसओ अरविंद सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।