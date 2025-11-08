भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी, पीएम मोदी के कट्टा वाले वार पर अखिलेश यादव के 14 पलटवार

संक्षेप: पीएम मोदी के कट्टा वाले वार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 पलटवार किए हैं। भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा का अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और मन की बातें कर रहे हैं। सत्ता में आने पर जनता के हितों में क्या करेंगे और कैसे युवाओं को लाभ देंगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कहे जाने कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा का जवाब देते हुए कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी। अखिलेश ने प्रधानमंत्री के एक वार पर 14 पलटवार किए हैं।

अखिलेश ने कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो लैपटॉप चलेगा। बहनों को पैसा मिलेगा और माताओं-बहनों को सुरक्षा मिलेगी। लोगों को घर मिलेगा, बुजुर्गों को इलाज मिलेगा। बिहार में कारखाना लगेगा, बिहार से कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। लोग घर पर त्योहार मनाएंगे और ट्रेन में धक्का नहीं खाएंगे।⁠⁠ बिहार का शोषण करेनवाले बिहार से बाहर हो जाएंगे।

उन्होंने कहा है कि ⁠भैया की सरकार आएगी तो सौहार्द बढ़ेगा, बिहार का ऐतिहासिक गौरव फिर से खिलेगा। भैया की सरकार आएगी तो बिहार आगे बढ़ेगा…।

नई पीढ़ी का नया सकारात्मक दौर आ गया है, परिवर्तन तय है इससे पहले अखिलेश यादव ने युवाओं को जोड़ने के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि नई पीढ़ी का नया सकारात्मक दौर आ गया है। परिवर्तन तय है। उसकी सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। आने वाले कल की ओर खुले नजरिये से देखती है। मतलब ⁠हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है।

उन्होंने यह भी लिखा है कि नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि गले भी लगाना चाहती है। उसका व्यवहार दोस्ताना होता है। सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उसका नेचर इंक्लूसिव और एकमोडेटिंग होता है। उसके अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती है। वह हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टालरेंट-सहनशील होती है। उनमें वैचारिक लोच होती है। सबको सुनना-समझना चाहती है। दिल में सबके लिए ‘सम्मान-प्रेम और मोहब्बत’ भरी होती है। सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव-जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है।