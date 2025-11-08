Hindustan Hindi News
Akhilesh Yadav 14 counter attacks on PM Modi katta Statement
भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी, पीएम मोदी के कट्टा वाले वार पर अखिलेश यादव के 14 पलटवार

भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी, पीएम मोदी के कट्टा वाले वार पर अखिलेश यादव के 14 पलटवार

संक्षेप: पीएम मोदी के कट्टा वाले वार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 पलटवार किए हैं।  भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा का अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी।

Sat, 8 Nov 2025 06:15 PM
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और मन की बातें कर रहे हैं। सत्ता में आने पर जनता के हितों में क्या करेंगे और कैसे युवाओं को लाभ देंगे इसकी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कहे जाने कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा चलेगा का जवाब देते हुए कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो नौकरी चलेगी। अखिलेश ने प्रधानमंत्री के एक वार पर 14 पलटवार किए हैं।

अखिलेश ने कहा है कि भैया की सरकार आएगी तो लैपटॉप चलेगा। बहनों को पैसा मिलेगा और माताओं-बहनों को सुरक्षा मिलेगी। लोगों को घर मिलेगा, बुजुर्गों को इलाज मिलेगा। बिहार में कारखाना लगेगा, बिहार से कोई रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। लोग घर पर त्योहार मनाएंगे और ट्रेन में धक्का नहीं खाएंगे।⁠⁠ बिहार का शोषण करेनवाले बिहार से बाहर हो जाएंगे।

उन्होंने कहा है कि ⁠भैया की सरकार आएगी तो सौहार्द बढ़ेगा, बिहार का ऐतिहासिक गौरव फिर से खिलेगा। भैया की सरकार आएगी तो बिहार आगे बढ़ेगा…।

नई पीढ़ी का नया सकारात्मक दौर आ गया है, परिवर्तन तय है

इससे पहले अखिलेश यादव ने युवाओं को जोड़ने के लिए लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि नई पीढ़ी का नया सकारात्मक दौर आ गया है। परिवर्तन तय है। उसकी सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। आने वाले कल की ओर खुले नजरिये से देखती है। मतलब ⁠हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है।

उन्होंने यह भी लिखा है कि नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है, बल्कि गले भी लगाना चाहती है। उसका व्यवहार दोस्ताना होता है। सबको साथ लेकर चलना चाहती है। उसका नेचर इंक्लूसिव और एकमोडेटिंग होता है। उसके अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती है। वह हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टालरेंट-सहनशील होती है। उनमें वैचारिक लोच होती है। सबको सुनना-समझना चाहती है। दिल में सबके लिए ‘सम्मान-प्रेम और मोहब्बत’ भरी होती है। सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव-जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है।

नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती

सपा प्रमुख ने नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। आधुनिकता को अच्छा मानती है, क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। अमन-चैन और तरक्की पसंद होती है। वह किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। वह सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। उनके खिलाफ होती है जिनकी सोच रूढ़िवादी व संकीर्ण होती और जिनका नजरिया दकियानूसी होता है। वो दुनिया, देश और समाज को बांटनेवाले हर एजेंडे और विचारधारा के खिलाफ होते हैं।

Deep Pandey

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
