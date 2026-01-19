भइया गलती हो गई, हमने शिवानी को मार दिया...मां-बेटी को मारने वाले सिपाही का ऑडियो वायरल

संक्षेप: तवे से पीटकर मासूम बेटी की हत्या करने वाले सिपाही का शव चार दिन बाद सोमवार को यमुना नदी में मिल गया। सिपाही 14 जनवरी को पत्नी और बेटी पर तवे से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान हालत में कमरे में बंद कर फरार हो गया था।

Jan 19, 2026 09:30 pm IST

तवे से पीटकर मासूम बेटी की हत्या करने वाले सिपाही का शव चार दिन बाद सोमवार को यमुना नदी में मिल गया। सिपाही 14 जनवरी को पत्नी और बेटी पर तवे से ताबड़तोड़ वार कर लहूलुहान हालत में कमरे में बंद कर फरार हो गया था। पत्नी अभी भी कोमा में है और उसका कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी मामले का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह ऑडियो हत्यारोपी फर्रुखाबाद निवासी सिपाही गौरव यादव का सुसाइड करने से पहले का बताया जा रहा है। इसमें वह अपने भाई से बात कर रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह ऑडियो तीन मिनट 28 सेकेंड का है। पेश है ऑडियो में हुई बातचीत के अंश...

सिपाही: भइया मेरी रिकार्डिंग करो

भाई: क्या हो गया, हमसे बताओ?

सिपाही- आज शिवानी का हमारा बहुत झगड़ा हो गया। शिवानी हमें उकसाती रही हमें मार के दिखा। कई बार कंट्रोल किया लेकिन ड्यूटी निकलने वाले थे लेकिन एक बार गुस्से में वर्दी भी फाड़ दी। दूसरी वर्दी पहनी उसमें भी शिवानी हमको उकसाने लग गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भइया। हमने शिवानी को बहुत तेज से मार दिया।

भाई: हां

सिपाही: रोते हुए.. मुझे तैरना नहीं आता भैया। भइया हम मर जाएंगे।

भाई: तुम हो कहां?

सिपाही: हम यहीं है मरका में

भाई:तैरना नहीं आता मतलब?

सिपाही: हमसे गलती हो गई भइया

भाई: बताओ तो बात क्या है?

सिपाही: अब नहीं बता पाएंगे, हम तो इतना जानते हैं हमारा शिवानी का झगड़ा हो गया बस।

भाई: बात क्या हो गई ये तो बताओ? शिवानी कैसी है क्या हो गया

सिपाही: शिवानी पता नहीं कैसी है , मैं कमरे पर छोड़कर चला आया था। उसके बाद सबको बता आया।

भाई: किसी से फोन लगाकर पूछो तो वो कैसी है

सिपाही: कोई फोन नहीं उठा रहा है।

भाई: तुमने मारा क्या?

सिपाही: भइया हमने गलत किया हमें माफ कर देना

भाई: हम थोड़े न कुछ कर पैहें जा बताओ तुमने मारो क्या?

सिपाही: तवा रखा था वही मेरे हाथ में आ गया था। वही उसको तेज से मार दिया, चोट लग गई उसको , हम डर के भाग आए भइया , हम कूद जाएंगे हम नहीं बचेंगे

भाई: उसको हास्पिटल ले जाओ न ?

सिपाही: हमने साथ वालों और मकान मालिक को बता दिया है हम नहीं बचेंगे

भाई: मकान मालिक का नंबर भेजो?

सिपाही: मकान मालिक नंबर...

मां: क्या हो गए

सिपाही: मम्मी हमको माफ कर दो, हमने आपको दूध को सही काम नहीं करो

पिता: लला

सिपाही: रोते हुए माफ कर दो पापा

पिता: का कर दौ

सिपाही: आवाज बंद

अब तक कब क्या हुआ

अब तक क्या-क्या हुआ 14 जनवरी की शाम को पत्नी और बेटी को सिपाही ने मरणासन्न कर नदी में छलांग लगा दी। 14 जनवरी की देर रात बेटी परी की मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। 15 जनवरी को पुलिस ने शिवानी के पिता की तहरीर पर सात ससुराली जनों पर केस दर्ज किया 15 जनवरी को एसडीआरएफ पहुंची। 19 जनवरी को सिपाही गौरव का यमुना नदी में सुबह 11 बजे शव मिला।