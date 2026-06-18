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‘भाई चलो रील बनाते हैं...’ कहकर रेलवे पुल पर चढ़ा युवक, दोस्तों के सामने गंगा में लगा दी छलांग

Dinesh Rathour गुन्नौर/बबराला
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सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर लोगों में काफी क्रेज है, लेकिन कभी-कभी ये क्रेज लोगों की जान पर बन आती है। संभल में कुछ ऐसा ही हुआ। यहां एक युवक ने रील बनाते-बनाते नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

‘भाई चलो रील बनाते हैं...’ कहकर रेलवे पुल पर चढ़ा युवक, दोस्तों के सामने गंगा में लगा दी छलांग

Sambhal News: यूपी के संभल से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। हरियाणाली से लौटे एक युवक ने रेलवे पुल से गंगा नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से पहले युवक दोस्तों से मिला और उनसे रील बनाने की बात कही। युवक ने अपने भाई और दोस्तों से “चलो रील बनाते हैं” कहकर राजघाट गंगा घाट पर रेलवे पुल पुल पर पहुंचा और वहीं से नदी में कूद गया। देखते ही देखते गंगा की तेज धारा में समा गया। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पुलिस, एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हैं।

घटना गुरुवार शाम बबराला थाना क्षेत्र के राजघाट गंगा घाट की है। भकरौली निवासी अरविंद पुत्र दुबे (20) अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहकर मजदूरी करता था। तीन दिन पहले ही वह अपने गांव आया था और गुरुवार को वापस हरियाणा लौटने की तैयारी कर रहा था। शाम करीब पांच बजे अरविंद ने अपने मंझले भाई अमित से गंगा स्नान करने की इच्छा जताई। इसके बाद दोनों भाई राजघाट गंगा घाट पहुंच गए। घाट पर पहुंचने के बाद अरविंद ने अमित को किनारे बैठने के लिए कहा और बताया कि वह रेलवे पुल पर जाकर वीडियो बनाएगा और फोटो खींचेगा। अरविंद रेलवे पुल पर चढ़ गया। कुछ देर बाद उसने अचानक गंगा में छलांग लगा दी।

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युवक की तलाश में जुटे गोताखोर

भाई अमित को पहले लगा कि वह तैरकर बाहर आ जाएगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में अरविंद गहरे पानी में चला गया। जिसे देख अमित घबरा गया और जोर-जोर से शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग और स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्काल युवक की तलाश शुरू की, लेकिन तब तक वह गंगा की गहराइयों में समा चुका था। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नितेश सहरावत, चौकी प्रभारी लोकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद एनडीआरएफ को सूचना दी गई और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। देर शाम तक गंगा में लगातार तलाश अभियान चलता रहा, लेकिन खबर लिखे जाने तक युवक का कोई पता नहीं चल सका था।

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घाट पर पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य और ग्रामीण भी राजघाट पहुंच गए। गंगा किनारे परिजनों की चीख-पुकार सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। मां और अन्य परिजन अरविंद की सलामती की दुआ करते नजर आए।

रील के जुनून ने बढ़ाए खतरे

हाल के वर्षों में रेलवे पुलों, नदियों, ऊंची इमारतों और खतरनाक स्थानों पर वीडियो और रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ सेकंड की सोशल मीडिया लोकप्रियता के लिए जान जोखिम में डालना गंभीर खतरा बनता जा रहा है। प्रशासन भी समय-समय पर ऐसे स्थानों पर वीडियो बनाने से बचने की अपील करता रहा है।

‘बबराला थाना प्रभारी नितेश सहरावत का कहना है कि युवक के गंगा में डूबने की सूचना मिली थी। एनडीआरएफ और गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश की जा रही है। अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल सका है।’

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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