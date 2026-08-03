भगवान को नचाने वालों को भगवान ने ही नचा दिया, बांकीपुर में भाजपा की हार पर अखिलेश का तीखा हमला

बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा की हार पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नितिन नवीन पर तीखा हमला किया है। अखिलेश ने कहा कि भगवान को नचाने वालों को भगवान ने ही नचा दिया है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार ने विपक्षी दलों को हमले का एक और मौका दे दिया है। भले ही इंडिया गठबंधन में शामिल लालू यादव की पार्टी राजद यहां से नहीं जीत सकी लेकिन भाजपा की हार पर सीधे हाईकमान पर हमले शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए नितिन नवीन पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है। उनके घमंड का बुख़ार भी जनता ने उतार दिया है। अखिलेश ने भाजपा की हार और जन सुराज नेता प्रशांत किशोर की जीत का कारण भी बताया है।

दरअसल, अखिलेश यादव का इशारा उस घटना की तरफ है जब कुछ दिन पहले ही नितिन नवीन पहली बार यूपी आए थे। लखनऊ में स्वागत के दौरान नितिन नवीन की गाड़ी के आगे-आगे हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति नाचता हुआ चल रहा था। उसके हाथ में भाजपा का झंडा भी था। उस समय भी सपा समेत विपक्षी दलों ने इसे भगवान हनुमान का अपमान बताया था।

अपनी विधानसभा हारने वालों के भरोसे कैसे नाव पार होगी अखिलेश ने कहा कि अब तो भाजपा वाले भी अपने ही ‘किसी’ का इस्तीफ़ा मांगेंगे क्योंकि जो अपनी ही विधानसभा हार गये उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। कहा कि जिन्होंने उनको चुना या कहें थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि ‘भाजपा में इस्तीफ़े नहीं होते हैं।’

5 बड़ा या 7 के जरिए फिर निशाना साधा अखिलेश ने कहा कि सबसे ज़्यादा खुश तो यूपी में ‘वो’ हैं, जिनको ‘पीडीए’ समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद न देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। अखिलेश का यहां इशारा सांसद पंकज चौधरी की तरफ था। अखिलेश पहले भी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर भाजपा पर हमले कर चुके हैं। पंकज चौधरी सात बार सांसदी जीत चुके हैं। नितिन नवीन पांच बार विधायक रहे हैं। इसी को लेकर अखिलेश ने फिर निशाना साधा और कहा कि आज तो वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं : ‘5 बड़ा या 7’। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाये तो राज्य-अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे।

डबल इंजन की डबल हार अखिलेश ने कहा कि ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत है। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ‘ड्रोन और दूरबीन’ से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। आगे व्यंग कसते हुए यह भी कहा कि लड्डू तो भाजपा के अंदर भी बंट रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई भी दी और कहा कि नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग-सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।