साथ में शराब पीते-पीते मार दी गोली, भगोड़े सिपाही बेटे ने पिता का किया कत्ल; 17 बीघा जमीन बनी वजह

यूपी के हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में 17 बीघा जमीन किसान को ठेके पर देने की बात से गुस्साए हिस्ट्रीशीटर और दिल्ली पुलिस के भगोड़े सिपाही ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की टीमें हत्यारोपी बेटे की तलाश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार गांव नूरपुर में 83 वर्षीय राममेहर सिंह अपनी पत्नी शकुंतला, पुत्रवधू गीता और पौत्र हिमांशु के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा प्रवीण अपने परिवार के साथ मुरादाबाद में रहता है। दूसरे नंबर का बेटा विनोद उर्फ पप्पू अपने बहनोई के साथ नोएडा में ठेकेदारी करता था। करीब 25 साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी। सबसे छोटा बेटा अजीत थाना बाबूगढ़ का हिस्ट्रीशीटर बदमाश और दिल्ली पुलिस का भगोड़ा सिपाही है। वह अविवाहित है और अलग-अलग ठिकानों पर रहता है। राममेहर सिंह के नाम 17 बीघा जमीन है। इस जमीन पर विनोद ही खेती करता था। कुछ दिन पहले राममेहर ने जमीन किसी किसान को ठेके पर बुआई के लिए दी थी।

इसकी जानकारी हिस्ट्रीशिटर अजीत को हुई तो वह आग बबूला हो गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को अजीत अपने गांव पहुंचा। शाम के करीब चार बजे घर में बैठकर वह पिता के साथ शराब पीने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच जमीन ठेके पर देने को लेकर बातचीत शुरू हुई। कुछ ही देर में दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच अजीत ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर पिता को गोली मार दी। गोली लगते ही राममेहर लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिवारीजन, गोली की आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचे। आसपास के लोग भी काफी संख्या में मौके पर पहुंच गए। राममेहर का शव देख परिजन में कोहराम मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाई गई थी। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत इक्ट्ठा किए।

कई अपराधों में शामिल रहा है आरोपी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम नूरपुर में पिता की हत्या करने वाला हिस्ट्रीशीटर अजीत पहले भी हापुड़ में हुई कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। रालोद नेता बबली त्यागी की हत्या में भी वर्ष 2006 में उसका नाम सामने आया था। जबकि नगर प्रमुख सरसों के तेल व्यापारी को गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में गोली मारकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर में वर्ष 2006 में हत्या, बुलंदशहर के थाना अनूपुर शहर में वर्ष 2008 में हत्या, वर्ष 2016 में बाबूगढ़ में हत्या के प्रयास, वर्ष 2002 में बुलंदशहर जनपद के थाना बीबीनगर क्षेत्र में हत्या का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा पुलिस उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है।