Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

भागने वाली औरतें नहीं सुधरी तो यही हाल करूंगा; हत्या के बाद भाग रहे आरोपी का वीडियो वायरल

Feb 26, 2026 04:50 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ
share Share
Follow Us on

25 फरवरी को मेरठ में दिन दहाड़े पत्नी के प्रेमी की युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए वीडियो बनाया था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 

भागने वाली औरतें नहीं सुधरी तो यही हाल करूंगा; हत्या के बाद भाग रहे आरोपी का वीडियो वायरल

एक दिन पहले मेरठ जिले के अंदर बीच बाजार में पत्नी के प्रेमी पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हुआ और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में आरोपी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इस कारण वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। वीडियो में उसने बताया कि उसने अकेले ही हत्या का अंजाम दिया है। वीडियो में आरोपी पत्नी का भी कत्ल करने का ऐलान करते दिख रहा है। चलती बाइक पर बनाए गए इस वीडियो में वह उन सभी महिलाओं को धमकी दी है जो प्रेमी संग चली जाती हैं। वह कह रहा है कि जो भी महिला घर छोड़कर जाएगी, उसका यही अंजाम करूंगा। प्रदीप ने वीडियो में साफ कहा कि उसे हथियार उठाने के लिए हस्तिनापुर पुलिस ने मजबूर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैली हुई है।

वीडियो में क्या-क्या बोला आरोपी प्रदीप

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी कह रहा है, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है। उसको मार के आया हूं। सुनील को तीन गोलियां मारी हैं। 315 और 312 बोर की गोली से वारदात की है। मेरा कोई परिचित, परिजन या फिर यार दोस्त इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। हथियार ये रहे मेरे पास और इन्हें अब नहर में जाकर फेंक दूंगा। मेरी वीडियो वायरल कर दो। जो भी महिला इस तरह से घर से भागेगी, उसका ऐसा ही इंतजाम करूंगा। गोली मारकर कत्ल कर दूंगा। अब अपनी पत्नी को भी मारूंगा। यह वीडियो बहसूमा, फलावदा और हस्तिनापुर पुलिस को भेज दो। एसएसपी मेरठ को भी पहुंचा दो यह वीडियो।

ये भी पढ़ें:यूपी में लाइव गिरफ्तारी, पुलिस से बोला-आरोपी तुम मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं खुद…

यह मेरी वीडियो वायरल कर दो। जो भी महिला घर से भागेगी, तो मुझे फोन करो। मैं अपने घर से बेदखल हूं और घर छोड़कर भागने वाली महिलाओं को मार डालूंगा। मेरे हाथ में ढाई मीटर कफन है, जिसे मैं सिर पर बांधकर चल रहा हूं। सुनील आज मुझे डेढ़ साल में मिला और मैंने आज उसे मार डाला। अब मैं अपनी पत्नी को भी मारूंगा। मैं प्रशासन और पुलिस से नहीं डरता। पुलिस प्रशासन ने यदि घर छोड़कर भागने वाली महिलाओं पर कदम नहीं उठाया तो इन सबको मार डालूंगा। मुझे हथियार उठाने के लिए हस्तिनापुर में मजबूर किया। दरोगा एके शर्मा और दरोगा अनिल कुमार ने मेरी मदद नहीं की, मुझे आरोपियों के कोर्ट के कागज नहीं दिए गए। मुझे हथियार मानपुर के जीत सिंह और हनी सिंह ने दिलाये।

ये भी पढ़ें:​रामराज हत्याकांड: ऐलानिया कत्ल का आरोपी प्रदीप गिरफ्तार,पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा

हत्या का लाइव वीडियो सामने आया, मूकदर्शक बनी रही भीड़

सुनील की हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में प्रदीप मुंह पर सफेद कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए हुए आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रदीप ने पीछे से सुनील को गोली मारी, जिसके बाद वह सड़क पर जा गिरा, इसके बाद दो गोली मारकर प्रदीप फरार हो गया। वारदात के समय आसपास काफी भीड़ थी, लेकिन कोई प्रदीप को बचाने के लिए सामने नहीं आया। तमाम लोग मूकदर्शक बने रहे और आंखों के सामने हत्या की वारदात देखी।

ये भी पढ़ें:प्रेम-प्रसंग में ऐलानियां कत्ल: भरे बाजार में हमलावरों ने युवक पर बरसाईं गोलियां

एलानिया कत्ल से इलाके में दहशत

सुनील उर्फ सुरेंद्र का सनौता निवासी प्रदीप की पत्नी पूनम से प्रेम प्रसंग था। एक साल पहले सुनील और पूनम घर से भाग गए थे और दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली थी। इसी के चलते प्रदीप और सुनील के बीच रंजिश चल रही थी। प्रदीप ने कुछ ही समय पूर्व सुनील को कत्ल करने का ऐलान भी किया था। साफ कहा था कि वह बदला लेकर रहेगा। इसी रंजिश में प्रदीप ने बुधवार दोपहर को सुनील को घेरकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी ने कहा कि मैंने बदला ले लिया। मृतक के चचेरे भाई विक्की पुत्र नानक चंद ने मुकदमा दर्ज कराया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Meerut News Video Viral Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |