भागने वाली औरतें नहीं सुधरी तो यही हाल करूंगा; हत्या के बाद भाग रहे आरोपी का वीडियो वायरल

25 फरवरी को मेरठ में दिन दहाड़े पत्नी के प्रेमी की युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए वीडियो बनाया था जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक दिन पहले मेरठ जिले के अंदर बीच बाजार में पत्नी के प्रेमी पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी बाइक से फरार हुआ और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो में आरोपी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इस कारण वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। वीडियो में उसने बताया कि उसने अकेले ही हत्या का अंजाम दिया है। वीडियो में आरोपी पत्नी का भी कत्ल करने का ऐलान करते दिख रहा है। चलती बाइक पर बनाए गए इस वीडियो में वह उन सभी महिलाओं को धमकी दी है जो प्रेमी संग चली जाती हैं। वह कह रहा है कि जो भी महिला घर छोड़कर जाएगी, उसका यही अंजाम करूंगा। प्रदीप ने वीडियो में साफ कहा कि उसे हथियार उठाने के लिए हस्तिनापुर पुलिस ने मजबूर किया था। वीडियो वायरल होने के बाद सनसनी फैली हुई है।

वीडियो में क्या-क्या बोला आरोपी प्रदीप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आरोपी कह रहा है, मुझे अपनी मौत की परवाह नहीं है। उसको मार के आया हूं। सुनील को तीन गोलियां मारी हैं। 315 और 312 बोर की गोली से वारदात की है। मेरा कोई परिचित, परिजन या फिर यार दोस्त इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है। हथियार ये रहे मेरे पास और इन्हें अब नहर में जाकर फेंक दूंगा। मेरी वीडियो वायरल कर दो। जो भी महिला इस तरह से घर से भागेगी, उसका ऐसा ही इंतजाम करूंगा। गोली मारकर कत्ल कर दूंगा। अब अपनी पत्नी को भी मारूंगा। यह वीडियो बहसूमा, फलावदा और हस्तिनापुर पुलिस को भेज दो। एसएसपी मेरठ को भी पहुंचा दो यह वीडियो।

यह मेरी वीडियो वायरल कर दो। जो भी महिला घर से भागेगी, तो मुझे फोन करो। मैं अपने घर से बेदखल हूं और घर छोड़कर भागने वाली महिलाओं को मार डालूंगा। मेरे हाथ में ढाई मीटर कफन है, जिसे मैं सिर पर बांधकर चल रहा हूं। सुनील आज मुझे डेढ़ साल में मिला और मैंने आज उसे मार डाला। अब मैं अपनी पत्नी को भी मारूंगा। मैं प्रशासन और पुलिस से नहीं डरता। पुलिस प्रशासन ने यदि घर छोड़कर भागने वाली महिलाओं पर कदम नहीं उठाया तो इन सबको मार डालूंगा। मुझे हथियार उठाने के लिए हस्तिनापुर में मजबूर किया। दरोगा एके शर्मा और दरोगा अनिल कुमार ने मेरी मदद नहीं की, मुझे आरोपियों के कोर्ट के कागज नहीं दिए गए। मुझे हथियार मानपुर के जीत सिंह और हनी सिंह ने दिलाये।

हत्या का लाइव वीडियो सामने आया, मूकदर्शक बनी रही भीड़ सुनील की हत्या का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में प्रदीप मुंह पर सफेद कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए हुए आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रदीप ने पीछे से सुनील को गोली मारी, जिसके बाद वह सड़क पर जा गिरा, इसके बाद दो गोली मारकर प्रदीप फरार हो गया। वारदात के समय आसपास काफी भीड़ थी, लेकिन कोई प्रदीप को बचाने के लिए सामने नहीं आया। तमाम लोग मूकदर्शक बने रहे और आंखों के सामने हत्या की वारदात देखी।